V veljavi nove omejitve pri prehajanju meje

V skladu z odlokom o omejitvi prehajanja državne meje, ki bo veljal do vključno 12. aprila, so prepovedana potovanja v države ali administrativne enote na rdečem seznamu, razen za prebolevnike in cepljene osebe ter posebne izjeme, kot so tranzitni potniki, tovorni promet ter potovanja iz nujnih razlogov.