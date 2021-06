V veljavi novela zakona o določitvi volilnih enot, ki odpravlja napako

Do napake je prišlo ob februarskih spremembah zakona, s katerimi so uresničili odločbo ustavnega sodišča iz leta 2018. Pri tem pa je prišlo do tehnične napake, in sicer so iz besedila izpadla naselja Abitanti, Andrejci, Arja vas, Babni vrt, Bezovje nad Zrečami, Bitnje in Bojtina.

Napako so ugotovili maja ob začetku postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o vodah, pojavila so se opozorila, da bi lahko bila legitimnost referenduma zaradi te napake pod vprašajem. Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je soglasno potrdil predlog odloka o razpisu referenduma, v katerem je bil kot datum referenduma predlagan 4. julij, DZ pa je nato na predlog koalicije določil, da bo referendum 11. julija.

Spremembo datuma so utemeljevali s tem, da je treba zagotoviti dovolj časa za spremembo zakona o določitvi volilnih enot. Ob obravnavi predloga novele na odboru DZ za notranje zadeve v začetku junija je poslanec LMŠ Rudi Medved ministru za javno upravo Boštjanu Koritniku očital, da je bila novela zakona napisana že 14 dni pred začetkom rokov za izvedbo referendumskih opravil in da je minister z njo čakal z namenom, da bi datum referenduma zamaknili čim globlje v poletje ter tako otežili možnost za njegov uspeh. Minister je očitke označil za zavajanje in dejal, da so morali na geodetski upravi preveriti, ali bodo z novelo v celoti odpravili napake in da ni izpadlo nobeno drugo naselje.