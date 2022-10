V veljavi novela zakona o nalezljivih boleznih: konec neustavnosti

Novela zakona po navedbah predlagateljev v nobenem smislu ne uvaja obveznega cepljenja, prav tako ne predvideva nobenega dodatnega zapiranja šol in ne nalaga obveznosti nošenja mask v šolah. Novela zakona tudi ne uvaja nobenih novih prekrškovnih postopkov ali glob, temveč jih celo črta, so v postopku sprejemanja, ob katerem so se v delu civilne družbe pojavljali številni pomisleku, zatrjevali predlagatelji.

Novelo zakona o nalezljivih boleznih so v parlamentarni postopek vložili poslanci koalicijskih poslanskih skupin s prvopodpisano Janjo Sluga (Svoboda). Vsebinski predlog novele so sicer pripravili predstavniki civilne družbe, združeni v Pravno mrežo za varstvo demokracije.

Novela veliko strožje kot do sedaj omejuje vlado pri vseh tistih ukrepih, ki bi lahko posegali v osnovne pravice posameznika, ter uvaja institut parlamentarnega nadzora vladnih ukrepov. DZ se bo namreč seznanjal z morebitnimi vladnimi epidemičnimi ukrepi, pri podaljševanju ukrepov nad 30, 60 ali 90 dni pa bo o njih tudi glasoval. Bistveno večjo vlogo in odgovornost pa namenja tudi strokovni skupini, v kateri ne bodo le predstavniki medicinske, temveč tudi drugih strok, so še našteli.

Osnovni namen novele je izvršitev odločbe ustavnega sodišča, ki je ugotovilo, da zakon iz leta 1995 v nekaterih delih ni skladen z ustavo. Odločitev je ustavno sodišče sporočilo v začetku junija 2021.

Ustavni sodniki so presodili, da je bil neustaven del 39. člena zakona, ki pooblašča vlado, da prepove oziroma omeji gibanje in zbiranje. Posledično so bili neustavni tudi epidemiološki vladni odloki v delu, v katerem so bili sprejeti na tej podlagi.

Ustavno sodišče je navedene določbe presojalo na pobudo več pobudnikov. Presojalo je tudi več odlokov vlade, ki so bili sprejeti na podlagi navedenih zakonskih določb od aprila do oktobra 2020 zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covida-19.