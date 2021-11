V veljavi prepoved prehitevanja za težka tovorna vozila

To, kar je veljalo na avtocesti od Šentilja do Kopra, odslej velja po celotnem avtocestnem križu. Težka tovorna vozila ne smejo več prehitevati. In če za promet prepoved prehitevanja pomeni olajšanje, da bi bil bolj tekoč, pa prekršek za tovornjakarje pomeni globo 300 evrov. Ker zaradi praznika v ponedeljek tovorna vozila nismo smela biti na cestah, so se v nadzor policisti avtocestne policije odpravili dan kasneje. Letos so pri teh voznikih ugotovili več kot 34 tisoč kršitev različnih cestno-prometnih predpisov. Kakšne pa so ugotovitve zadnjega nadzora prepovedi prehitevanja?