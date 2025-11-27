Svetli način
Slovenija

V veljavi Šutarjev zakon

Ljubljana, 27. 11. 2025 07.51 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , N.L.
19

V veljavo stopa zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, t. i. Šutarjev zakon, ki posega na področja kazenske, sodne, socialne in druge zakonodaje. Med drugim uvaja možnost vstopa v stanovanja brez sodne odredbe in tehnični nadzor na varnostno tveganih območjih, prinaša tudi višje kazni za nasilništvo.

Množica na shodu v Novem mestu
Množica na shodu v Novem mestu FOTO: Luka Kotnik

Zakon je državni zbor sprejel minuli teden, predlagala pa ga je vlada po napadu v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letni Aleš Šutar.

Zakon med drugim prinaša dodatna pooblastila za ukrepanje policije na varnostno tveganih območjih, saj bo lahko med drugim uporabila tehnična sredstva za fotografiranje in video ter avdio snemanje, če je ogroženo življenje ljudi ali premoženje ali je podana verjetnost, da bo do take ogroženosti prišlo.

Varnostno tvegano območje na podlagi objektivnih in preverljivih kazalnikov, kot so stopnja kriminalitete ipd., določi direktor policijske uprave ali generalni direktor policije, enako velja za ukrep nadzora, ki ga odredita s pisno odredbo praviloma največ za tri mesece. Policija to odredbo v 24 urah od podpisa pošlje v presojo preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča, ki jo lahko potrdi ali razveljavi.

Pisna odredba direktorja policijske uprave ali generalnega direktorja policije bo potrebna tudi za odreditev racije.

Generalni direktor policije Damjan Petrič je v sredinem pogovoru za STA napovedal, da bo prvo varnostno tvegano območje bo odredil kmalu.

Zakon prinaša možnost policiji, da do ureditve v sistemskem zakonu brez naloga sodišča vstopi v tuje stanovanje, druge prostore ali prevozno sredstvo in po potrebi opravi pregled (ne pa hišne preiskave), če je to neogibno potrebno, da se za zavarovanje ljudi takoj zaseže strelno orožje. Če je treba, lahko policisti vstopijo tudi s silo.

Zakon prinaša tudi višje kazni za nasilništvo, poenostavlja začasni zaseg premoženja in izvršbo na denarne socialne prejemke ter določa ukrepe v primeru mladoletnih roditeljev.

Šutarjev zakon javna varnost policija varnostno tvegano območje
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rde?a pesa in hren
27. 11. 2025 09.13
+1
Ta zakon je očiten dokaz da politiki nikoli ni bilo mar za ČLOVEKA, ki bi mu morala služiti. Vse so obrača, kakor veter piha. Prej je holob kričal, kak omoramo bitistrpni in ljudski. Ko je videl, da lahko 4 mesece pred volitvami zgubi zaradi smrti Slovenca, je obrnil ploščo. Kje si bil pa prej holob? In da ne bo pomote, pišem v dvojimi tako za levo in desno vlado vse do sedaj, vse so bile iste, samo za lastno korist, običajno super EGOTA, v tem primeru holoba, prej pa janšo. oba sta ista po profilu in psihološkem značaju, samo farbo masta drugo: en rdečo drugi belo.
ODGOVORI
1 0
sinjebradec
27. 11. 2025 09.02
+0
vojna se je začela med cvičkarji in romi davno nazaj in ga ni zakona ki bi to sovraštvo omililo kaj šele odpravilo !
ODGOVORI
3 3
Darko32
27. 11. 2025 08.54
+6
Ko gledamo to skropucalo vidimo nekaj drugega in to je: Ljudje nimajo svojih naslovov. DOLENČKI se derejo, da imajo nepremičnine na tujih parcelah in niso lastniki. Torej sodna odredba mora biti napisana izrecno na kateri lokaciji in kdo je lastnik nepremičnine izdana. Namreč tukaj so se vsi skupaj ujeli v lastno past anarhije, katero poskušajo prikriti. Če gledamo enega JANEZA, kateri špila kriminal in je recimo oborožen se mora izdati odredba in pozor. Napiše se točna lokacija in vsi podatki. A tukaj vidmo, da so prikrili osnovni problem in to je pravna varnost lastnikov nepremičnin, katerim so ozurpirali drugi nepremičnino. Zato se postavlja vprašanje, katero je samo po sebi dalo odgovor o malomarnem delo POLICAJEV in nespoštovanje pravic lastnikov nepremičnin. Sedaj pa to skrivajo v tem zakonu. Če gledamo generalno POLICJEM ni v interesu skrb za varnost ljudi in premoženja, kar kažejo v tem primeru ampak samo kako zaslužiti na teh točkah. Ne more oseba, katera je izobražena v komunizmu iz strani boljševikov poučevati in kako se to izvaja kaže tudi generalno na teh področjih. Zato bom ona tej točki doživeli hladen tuš in bo odletel navedeni minister z veliko črno piko nanjegovem znanju. Namreč potrebno je vedeti nekaj drugega in to je, da se spoštuje celotna zakonodaja in ne selektivno kakor kamu paše. Na tej točki bo še pestro in sočasno bomo dobili paradox, da DOLENČKI kradejo romom sredstva, ki so izključno za njih namenjena. To smo pa videli iz izjave POGOREVCA kako so pljunili sredstva za bazen in sočasno ROMI nimajo vode. Res je anarhija na kvadrat in tukaj bodo morali reševati iz temeljev do strehe vse.
ODGOVORI
7 1
kr nekdo
27. 11. 2025 09.05
+1
vsak državljan ima možnost, da plača prispevk in dobi vodo. tudi elektriko. Ne more pa noben dobiti na črni gradnji. pa v neko barako tudi ne. Pa tud če bi mal zamižali je pa problem, da sploh ni to na svoji zemlji. Glede naslovov pa tko. V Nm so v večini prijavljeni na tri naslove. En naslov je v naselju, drug na centru za socilano delo in še na občini. Zanimovo kaj? sam v naselju je 340 ljudi na istem naslovu. Včeraj pa pisal kako je v gostinskem lokalu ne vem kolk 80 ljudi al kaj.Dejmo spoštovat vsi enako. aja sej se ve, da potem ni socialnih prejemkov. In ja tko je to v naši državi. Pa zdaj primerjaj kdo je diskriminiran. Pa baje bi jim, naredil še neko naselje. Nekom, ki ni dal centa iz svoje plače v blagajno bi dal stanovanje. Pridni delavni ljudje si pa naj sami pomagajo. Ni pošteno in za vse enako.
ODGOVORI
1 0
2fast4
27. 11. 2025 08.49
+5
Kost za javnost, nekaj za glodat..
ODGOVORI
6 1
kr nekdo
27. 11. 2025 08.55
+6
ja ne bo tako kot je holob obljubil. Še vedno bo texas in noben ne bo želel delat
ODGOVORI
6 0
manga
27. 11. 2025 08.47
+5
Osebno se bojim da bo sojenje pokazalo vso nesposobnost in površnost policije in tožilstva v konkretnem primeru.Dostikrat sem bil priča črednemu napadu romskih in ponavadi albanskih skupin na posameznike in slabše,kjer je do izraza prišlo genetska prrojenost izživljanja ki jo nimajo vsi.Če pa zaradi pritiska javnosti moraš obsoditi nekoga na 30 let je to katastrofa..
ODGOVORI
5 0
mackon08
27. 11. 2025 08.46
-1
marker ni res dosedanji zakon je bil premili, tudi novi ni brezhiben je pa boljši od starega. Kar se pa tiče županov razen v Pomurju niso naredili nič razen zapravljanja denarja. Dokaz je oni župan, ki je predlagal, da se Rome preseli v Pomurje, kar je dokaz, da se noče ukvarjati s težavo.
ODGOVORI
1 2
JOSEPH HAYDN
27. 11. 2025 08.42
+9
Nič se ne bo spremenilo. Ali so ljudje res tako naivini, da mislijo, da bo sedaj vladajoči garnituri kar naenkrat postalo mar za problematiko. Žal jim ne bo pa čeprav je nekdo umrl.
ODGOVORI
11 2
optimist11
27. 11. 2025 08.42
+4
Podpiram. Živel 35 let v Jugi in zdaj v SLO pa nisem imel problema z policijo ali drugimi organi.
ODGOVORI
4 0
Groucho Marx
27. 11. 2025 08.39
+9
Ali je Alešev morilec še zmeraj prejemnik socialnih transferjev?
ODGOVORI
9 0
kr nekdo
27. 11. 2025 08.57
+4
doživljenjski prejemnik
ODGOVORI
4 0
marker1
27. 11. 2025 08.31
+6
Če moram jaz delati in plačevati račune da preživim, potem to pričakujem od drugih. Če moram plačati kazen za prekršek, potem naj ga plačajo vsi. Če v trgovini nekaj vzamem, to plačam. Enako naj to storijo vsi. Zato ne potrebujemo nobenega Šutarjevega zakona, saj vse to že obstaja. Ta zakon je posledica arogance koalicije, ki ni upoštevala predlogov županov iz ogroženih območij in predlogov opozicije.
ODGOVORI
12 6
Darko32
27. 11. 2025 08.56
+0
Eno je delati drugo pa delo narediti uporabno.
ODGOVORI
1 1
sinjebradec
27. 11. 2025 08.58
+1
delati moraš ker za drugo nisi sposoben in zato si sam kriv ne pa romi !
ODGOVORI
2 1
but_the_ppl_are_retarded
27. 11. 2025 08.30
+11
Ste mislili Halobovo skropucalo, ne Šutarjev zakon?
ODGOVORI
13 2
but_the_ppl_are_retarded
27. 11. 2025 08.28
+6
Za javno varnost 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
ODGOVORI
6 0
BARK
27. 11. 2025 08.27
+14
nula od zakona ...tresla se je gora rodila se je miš
ODGOVORI
15 1
Wolfman
27. 11. 2025 08.22
+10
Za take ne obstajajo zakoni, le dejanja.
ODGOVORI
11 1
