V veljavi velik del umikov soglasij zdravnikov za nadurno delo.

V veljavo bodo stopili umiki soglasij zdravnikov za nadurno delo, s čimer Fides zaostruje stavko, ki poteka že sedem tednov. V številnih zdravstvenih ustanovah so umiki začeli veljati prav danes. Delo bodo marsikje zato reorganizirali. Ponekod bodo zdravniki delali v izmenah, odpadali bodo nekateri nenujni pregledi in posegi.

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides stavka od 15. januarja. Po več pogajalskih sejah z vladno stranjo, ki bistvenega napredka niso prinesle, je glavni stavkovni odbor Fidesa 30. januarja soglasno sprejel sklep, da vodstvom zdravstvenih zavodov predajo preklice soglasij za nadurno delo. V Fidesu so večkrat ocenili, da se je za umik soglasja odločila več kot polovica vseh zdravnikov. Na ministrstvu za zdravje pa so pred dnevi navedli, da je v bolnišnicah soglasja umaknilo približno 30, v zdravstvenih domovih pa okoli 20 odstotkov zdravnikov. Zdravniki bodo po uveljavitvi umikov soglasij delali največ 48 ur na teden, kar pomeni, da bodo vsak teden opravili do osem nadur. Prav tako ne bodo delali več kot 16 ur neprekinjeno.

Vlada z odlokom določila storitve, ki jih morajo zdravniki opravljati tudi v času stavke Vlada je zato v ponedeljek predstavila prve predloge ukrepov, namenjene vodstvom zdravstvenim ustanov za zagotavljanje delovanja zdravstvenega sistema. Na četrtkovi seji pa je vlada sprejela še odlok, s katerim je določila zdravniške storitve, ki jih morajo zdravniki opravljati tudi v času stavke. Med drugim gre za storitve za ranljive skupine, pa tudi storitve, na katere so pacienti napoteni s stopnjo nujnosti zelo hitro. Gre tudi za izdajo zdravniških potrdil in bolniških listov, napotitve pacientov na nadaljnje zdravljenje in zagotavljanje informacij o zdravstvenem stanju oskrbovancev v domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih ter druge storitve, potrebne za uveljavljanje pravic iz socialnih zavarovanj. Odlok, ki je bil v uradnem listu objavljen v četrtek zvečer, je začel veljati danes.

V veljavi velik del umikov soglasij zdravnikov za nadurno delo. FOTO: Shutterstock icon-expand

V nekaterih zdravstvenih domovih nekaj težav zaradi umika soglasij za nadurno delo V ZD Ljubljana večina ambulant kljub stavki deluje normalno Iz Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana so sporočili, da spoštujejo odločitev vsakega zdravnika in zobozdravnika, ki se odloči za stavko. Vsak zaposleni ima namreč pravico, da se stavki pridruži ali ne, pri čemer so vsakršni pritiski za ali proti odločitvi za stavko nedopustni, so poudarili. V veliki večini primerov ambulante ZD Ljubljana delajo normalno, stavkajo le posamezniki. V teh primerih delo poteka upočasnjeno, do odpovedi terminov ne prihaja. Soglasje za nadurno delo je umaknilo sedem zdravnikov in zobozdravnikov od 423, kar pa v ničemer ne povzroča težav pri načrtovanju in organizaciji dežurstev na splošni nujni medicinski pomoči ali pediatrični nujni medicinski pomoči ZD Ljubljana, so zagotovili. Zdravniki, ki so umaknili soglasja za nadurno delo v času, ko ima javni zavod potrebo po delu, ki presega obveznosti iz polnega delovnega časa za javnega delavca, ne morejo delati zunaj zavoda oziroma po podjemni pogodbi, so ob tem navedli v ljubljanskem zdravstvenem domu. V ZD Maribor bo zaradi osmih preklicev umikov soglasij manj težav od sprva pričakovanih V ZD Maribor je po besedah direktorja Jerneja Završnika umikov soglasij zdravnikov za nadurno delo manj, kot je sprva kazalo. V zadnjih nekaj dneh si je osem zdravnikov in zdravnic premislilo in vrnilo soglasja za nadurno delo, medtem ko jih 24, od tega 23 družinskih zdravnikov, vztraja pri umiku. "Tako smo zdaj prišli s skoraj 60 na 45 odstotkov zdravnikov, ki so umaknili soglasja, zato bo nekoliko lažje dihati. Seveda pa je vse odvisno od tega, kako dolgo bo ta nesreča trajala," je povedal v četrtek. Zadovoljen je tudi, da so soglasja za delo specialistov iz UKC Maribor v njihovem zdravstvenem domu ohranjena, zato v specialistični dejavnosti ne pričakuje sprememb. Tudi v družinskih ambulantah po ocenah direktorja danes še ne bo vidnih motenj, najverjetneje tudi v naslednjem tednu ne, zagotavljali bodo tudi nujno medicinsko pomoč in dežurno službo. "Težave se bodo začele pojavljati pri nadomeščanju, tudi recimo bolniških staležev, predvsem tam, kjer dela samo ena ambulanta, ter v domovih starejših občanov. Enostavno ne bo ljudi, ki bi lahko delali," je pojasnil.

Na Gorenjskem zaradi umikov soglasij nekoliko oteženo oblikovanje razporedov v NMP V Osnovnem zdravstvu Gorenjske je soglasja za nadurno delo umaknilo 39 zdravnikov ali dobrih 13 odstotkov. Gre predvsem za družinske zdravnike in pediatre. Preklici so vodstvom nekaterih njihovih organizacijskih enot, kjer dežurajo družinski zdravniki in pediatri (na primer v ZD Kranj in ZD Bled), nekoliko otežili oblikovanje razporedov dela v nujni medicinski pomoči v marcu. Zaenkrat pa združevanje nujne medicinske pomoči (NMP) s sosednjim zdravstvenim domom, kar je mogoče po v ponedeljek sprejetih predlogih vladnih ukrepov, ne bo potrebno. Zdravnikom soglasij za delo drugje verjetno ne bodo preklicali, so sporočili za STA. V ZD Izola soglasja umaknilo dobrih 60 odstotkov zdravnikov V ZD Izola so za pojasnili, da so organizacijo dela dorekli skladno z zaprosilom ministrstva za zdravje. Pri njih je soglasja za nadurno delo umaknilo dobrih 60 odstotkov zdravnikov, ki pa se že sedaj minimalno vključujejo v dežurno službo, saj imajo veliko dela v rednih ambulantah. Ambulanta za neopredeljene bo delovala nemoteno, prav tako tudi vse druge ambulante, ob zagotavljanju delavnika stavkajočih do največ 48 ur na teden. Težave z organizacijo dela pa se napovedujejo z umikom soglasij za delo pri drugem delodajalcu, saj dežurna služba ZD Izola sloni na pomoči teh sodelavcev. Ravno tako tudi ena od pediatričnih ambulant v celoti sloni na zunanjih izvajalcih. V primeru umika soglasij zunanjim sodelavcem bosta nujne medicinska pomoč in dežurna služba izolskega zdravstvenega doma potekali nemoteno, saj so zakonsko dolžni zagotavljati ti dve službi, bodo pa na ta račun manj dostopne nekatere redne ambulante, so opozorili.