V veljavi zakon o individualnih naložbenih računih

Individualni naložbeni račun bo državljanom omogočal vlaganje v delnice, obveznice, zakladne menice in delnice investicijskih skladov, ki kotirajo na organiziranem trgu oz. na borzi v državah EU, Evropskega gospodarskega prostora in državah članicah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Med možnimi naložbami bodo tudi naložbe v vzajemne sklade, ki sicer niso uvrščene na organiziran trg.

Prav tako bo mogoče na individualni naložbeni račun neposredno prenesti delnice zdravstvene zavarovalnice Vzajemna, ki je v postopku statusnega preoblikovanja.

Naložbeni račun bo mogoče odpreti pri bankah in borznoposredniških družbah. Tem bodo lahko imetniki prepustili tudi upravljanje s sredstvi. Nadzor nad ponudniki bo izvajala Agencija za trg vrednostnih papirjev, register imetnikov naložbenih računov pa bo vodila Finančna uprava RS.