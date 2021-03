V veljavo stopa uredba EU o preglednosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi

Nova pravila o preglednosti in trajnosti bodo spremenila način, kako EFSA opravlja svojo vlogo ocenjevalca tveganja, so ta teden pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Pravila namreč krepijo nadzorni organ, ki bo svoje ocene tveganja izvajal v skladu z najvišjimi standardi preglednosti.

Nova ureditev bo veljala za nove mandate in vloge, ne pa tudi za pretekle. To pomeni, da bo v obdobju prilagajanja na novo ureditev EFSA veliko nalog še naprej izvajala v skladu s prejšnjimi pravili in zakonskimi določbami, saj je prehod na nov sistem velik logističen izziv, so dodali na inštitutu.

Uredba je bila sicer razvita kot odgovor na evropsko državljansko pobudo o pesticidih in ugotovitve pregleda splošne uredbe o živilski zakonodaji, ki se je končal januarja 2018.

Med drugim nova uredba državljanom omogoča dostop do znanstvenih študij in informacij, ki jih EFSA posreduje industriji že v postopku analize tveganja. V postopek ocenjevanja vlog za odobritev reguliranih izdelkov nova zakonodaja vključuje tudi javna posvetovanja. Nenazadnje uredba zagotavlja, da je EFSA obveščena o vseh naročenih študijah na določenem področju, s čimer zagotovi, da podjetja, ki zaprosijo za dovoljenja, predložijo vse ustrezne informacije.

Uredba bo spremenila tudi način upravljanja EFSA s tem, da bo v svoj upravni odbor dodala tudi predstavnike držav članic. Prav tako so med prioritetami izboljšanje komunikacijskih poti ter omogočanje večje dostopnosti ocen in upravljanja tveganj v prehranjevalni verigi državljanom EU ter boljše sodelovanje, so še navedli na NIJZ.