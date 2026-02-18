Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

V veljavo stopa zakon proti SLAPP tožbam. Kaj prinaša?

Ljubljana, 18. 02. 2026 11.54 pred eno minuto 2 min branja 8

Avtor:
K.H.
SLAPP tožba

Slovenija je dobila celovit pravni mehanizem za zaščito posameznikov in organizacij, ki so zaradi svojega javnega delovanja tarče očitno neutemeljenih tožbenih zahtevkov ali zlorabljenih sodnih postopkov, katerih namen ni reševanje sporov, temveč zastraševanje, utišanje in preprečevanje javne razprave. V veljavo namreč stopa Zakon o zaščitnih ukrepih zoper strateške tožbe za onemogočanje javnega udejstvovanja. Gre za tako imenovane SLAPP tožbe.

V Uradnem listu, ki je bil objavljen 10. februarja, je predsednica republike Nataša Pirc Musar izdala ukaz o razglasitvi Zakona o zaščitnih ukrepih zoper strateške tožbe za onemogočanje javnega udejstvovanja, ki ga je Državni zbor sprejel 28. januarja 2026. Zakon začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu. Namen zakona je varstvo svobode izražanja, svobode znanosti in umetnosti ter pravice do združevanja in javnega sodelovanja, zlasti v zadevah javnega interesa.

V praksi so tarče SLAPP tožb (Strategic Lawsuits Against Public Participation) pogosto novinarji, medijske hiše, raziskovalci, žvižgači, aktivisti, umetniki, sindikalisti, pa tudi druge organizacije civilne družbe. Namen takih tožb ni dejansko uveljavljanje pravic, pač pa utišanje kritičnih glasov, omejevanje svobode izražanja in zastraševanje, kot takšne pa predstavljajo resno grožnjo demokraciji. 

Preberi še Vlada potrdila predlog zakona za zaščito pred strateškimi tožbami

Zakon o zaščitnih ukrepih zoper strateške tožbe za onemogočanje javnega udejstvovanja (ZZUSTOJU) temelji na evropski anti-SLAPP Direktivi (EU) 2024/1069, ki državam nalaga uvedbo mehanizmov proti zlorabam sodnih postopkov. Slovenija je pri tem šla korak dlje in ureditev razširila tudi na domače civilne postopke, ne zgolj na čezmejne, kot zahteva direktiva.

V zadnjih letih je tako v Sloveniji kot v Evropi opazna rast tožb, vloženih z namenom zastraševanja in nadlegovanja javno aktivnih posameznikov. Te tožbe, ki jih pogosto vlagajo finančno močnejši tožniki, pogosto spremljajo pretirani odškodninski zahtevki, vlaganje več vzporednih tožb in zavlačevanje postopkov, kar toženi strani povzroča visoke stroške in dolgotrajni stres.

Kaj prinaša zakon?

Zakon uvaja nabor mehanizmov, ki jih lahko tožena stranka uporabi, če je tožba prepoznana kot SLAPP. 

Če sodišče prepozna znake zlorabe, lahko tožeči stranki naloži plačilo varščine – s tem se prepreči vlaganje neutemeljenih in šikanoznih tožb. "Če tožeča stranka v roku, ki ga določi sodišče, ne plača varščine, se šteje, da je tožbo umaknila," je navedeno v zakonu. 

SLAPP tožba
SLAPP tožba
FOTO: Shutterstock

Zakon prav tako nalaga, da mora sodišče takšne primere obravnavati prednostno, tožbo pa lahko zavrže že v zgodnji fazi, če je očitno neutemeljena. 

Če tožnik s SLAPP tožbo ne uspe, mora toženi strani povrniti vse sodne stroške, vključno s plačilom odvetnika. Tožena stran pa lahko zahteva dodatno odškodnino, če ji je zaradi zlorabljenega postopka nastala škoda. Zakon predvideva tudi kaznovanje tožeče stranke in celo njenega pooblaščenca, če se ugotovi zloraba. 

Poleg tega pa zakon predvideva, da ima tožena stranka dostop do posebnih oblik pomoči in zaščite.

slapp tožba zakon svoboda govora

Šest jih je na reševalce čakalo pod ponjavo, devet jih še pogrešajo

Poslanec poveličeval vodjo ustašev, opravičiti se ne želi

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rožle Patriot
18. 02. 2026 13.38
Aha, to gre za tisto utišanje v DZ, ko trios gestapos vedno utišajo. na grob način, vse poštene v parlamentu ... !!?
Odgovori
+1
1 0
ČrniGad
18. 02. 2026 13.26
Hmm...po drugi strani pa smo del EU, ki prepoveduje gibanje, plačevanje, potovanje ljudem, ki so proti prisilnim covid cepivom oz ''pro-ruski''... Torej če se te hočejo znebit, se te bodo, ni pomembno koliko zakonov te ščiti. Zgolj teorija. Bla bla bla.... Polna usta pravic so jih, v praksi pa ne smeš črhnit nič svojeglavega.
Odgovori
+0
1 1
Klepec666
18. 02. 2026 13.15
take tožbe so najboljša obramba za vse lobije vključno s pedofili.... upajmo da bo zakon kaj pomagal
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
18. 02. 2026 13.12
Če je to brez hakleca, povsem podpiram !
Odgovori
0 0
biggie33
18. 02. 2026 13.10
Spremenite raje kazensko in finančno zakonodajo, a ne vidite, da nas kradejo vsak dan, pa ne gre noben v zapor.. je...le vas slapp tožbe!!
Odgovori
+3
3 0
Mihael12
18. 02. 2026 12.55
Aha! Zakon po katerem bodo kolesarji zaščiteni
Odgovori
-1
2 3
mandan
18. 02. 2026 12.48
osebno mislim, da je to slab zakon (nisem pravnik), in da gre v bistvu za utišanje kritike ali celo utišanje upravičenosti postopka. Sedaj bo sodišče odločalo predčasno kaj je upravičeno in kaj ne??? Kako? Kar brez izvedbe zaslišanj itd...???? Verjetno gre za utišanje kritik na račun kriminalno vpletenih politikov, da bojo imeli imuniteto pred volitvami, raznimi izbori itd....
Odgovori
-1
0 1
Rafael Kramar
18. 02. 2026 12.40
O mater ej, levaki bodo zdaj odločali tudi o tem, koga smeš tožit!? Pa to je bolano...
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
95 % staršev otrokovo srečo povezuje s tem
Pri 50. letih rodila trojčke in presenetila svet
Pri 50. letih rodila trojčke in presenetila svet
Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
zadovoljna
Portal
Astrologija: 4 znaki, za katere se začenja srečno obdobje
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah
Izvedela je, da je njena najstniška hči zanosila
Izvedela je, da je njena najstniška hči zanosila
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
vizita
Portal
Velika zmota o hujšanju, o kateri nihče ne govori
Granatno jabolko - podpira imunski sistem in splošno zdravje
Granatno jabolko - podpira imunski sistem in splošno zdravje
Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem
Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem
Odkritje proteina, ki je v laboratoriju obrnil na glavo staranje možganov
Odkritje proteina, ki je v laboratoriju obrnil na glavo staranje možganov
cekin
Portal
Tega z gotovino nikoli ne počnite
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Ali Nemci res delajo premalo? Nova razkritja ekonomistov kažejo, zakaj je država pred delovnim prelomom
Ali Nemci res delajo premalo? Nova razkritja ekonomistov kažejo, zakaj je država pred delovnim prelomom
Kandidatko zavrnili zaradi igranja videoiger
Kandidatko zavrnili zaradi igranja videoiger
moskisvet
Portal
Trening se mora začeti s tem
Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?
Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
dominvrt
Portal
Preverjeni načini, kako v minuti odstranite neprijetne vonjave iz kopalnice
Kako podaljšati življenje orhideji: 10 pravil, ki res delujejo
Kako podaljšati življenje orhideji: 10 pravil, ki res delujejo
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Kaj skuhati na dan posta? 5 hitrih idej za brezmesno kosilo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
voyo
Portal
Sandokan
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534