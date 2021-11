V veljavo stopil spremenjeni zakon o organiziranosti in delu v Policiji

Cilj novele zakona je zagotoviti boljšo organiziranost in fleksibilnejše delovanje policije, da se bo lahko učinkoviteje odzivala na vse varnostne izzive, so poudarili na ministrstvu za notranje zadeve. Ob tem so dodali, da z novelo uresničujejo zahteve iz stavkovnega sporazuma, podpisanega maja letos.

Kot je pred sprejetjem zakona 20. oktobra dejal minister za notranje zadeve Aleš Hojs, je v noveli jasno zapisano, da je NPU popolnoma avtonomen pri odkrivanju in preiskavi kaznivih dejanj. Je pa odpravljena "samopostrežba" glede izbire, katere primere bo NPU preiskoval. Z novelo tako določajo način in postopke priprave kataloga tistih kaznivih dejanj, ki jih NPU mora preiskovati, pred tem pa ga morata potrditi direktor kriminalistične policije in generalni direktor policije.