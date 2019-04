Kršiteljem grozi do 15.000 evrov kazni

Gospodarstvo je na nov pravilnik pripravljeno, so zagotovili tako v Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Sloveniji kot pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Da so pripravljeni na nov pravilnik, so zagotovili tudi trgovci Mercator, Spar in Hofer.

Na to so pripravljeni tudi v Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki bo izvajala nadzor na trgu. Inšpekcija bo preverjanja izvajala v rednih nadzorih nosilcev dejavnosti in v začetni fazi s posebnim nadzorom določenih tipov proizvajalcev, med njimi zlasti proizvajalcev pekovskega peciva. Živila bo preverjala tudi z vzorčenjem in analizami, so povedali.

Kot so pojasnili, bodo nadzorovali nosilce živilske dejavnosti, ki uporabljajo rastlinske maščobe. Preverjali bodo, kako so v notranjih kontrolah opredelili preverjanje dobaviteljev teh maščob in kako so zagotovili, da jih njihovi izdelki ne vsebujejo več, kot je dovoljeno. Preverjanje dobaviteljev bo veljalo tudi za uvoznike, distributerje oz. prodajalce živil, ki bi lahko vsebovala transmaščobe rastlinskega izvora. "Kriterije glede transmaščob morajo izpolnjevati vsa živila na slovenskem trgu," so izpostavili.

Če bodo inšpektorji našli živilo s presežno vsebnostjo transmaščob, bodo zanj odredili začasno prepoved prodaje ter umik s trgovskih polic. Pravno osebo lahko doleti globa od 2000 do 15.000 evrov, samostojnega podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pa od 800 do 12.000 evrov. Če nosilec živilske dejavnosti tveganja glede transmaščobnih kislin ne bo obvladal v svojih notranjih kontrolah, mu bodo to odredili z upravno inšpekcijsko odločbo, so še navedli.