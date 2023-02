V veljavo stopila za mnoge sporna novela zakona o finančni upravi

DZ je novelo zakona o finančni upravi sprejel sredi lanskega decembra, takrat le z glasovi poslancev Svobode. Prav zaradi določbe o tajnem sledenju je državni svet nanjo izglasoval odložilni veto in januarja letos pri ponovnem odločanju v DZ so potrebne glasove poleg poslancev Svobode prispevali tudi v Levici. Kot so takrat pojasnili, so se dogovorili, da bodo sporni člen poslali v ustavno presojo.

To se ni zgodilo, je pa konec januarja vložitev zahteve za oceno ustavnosti novele zakona napovedal varuh človekovih pravic Peter Svetina. Kot je pojasnil, se mu zdi sporno, da se lahko za uporabo tehničnih pripomočkov oziroma sledilnih naprav odloči predstojnik Finančne uprave RS brez predhodnega sodnega nadzora. Gre za poseg v zasebnost, ki je ustavno zajamčena človekova pravica, je zapisal. Toda zahteve za zdaj še ni vložil.

Omenjeni člen sicer določa, da sme uradna oseba v primeru suma najtežjih kršitev predpisov o obdavčenju s področja trošarin, carin in davka na dodano vrednost pridobiti podatke o položaju in gibanju blaga z uporabo sledilnih naprav, ki uporabljajo globalni sistem pozicioniranja. Namestiti jih sme le na zunanji del vozila, tako pridobljeni podatki pa se lahko uporabljajo le v postopkih v zvezi s finančno preiskavo, za katero so bile sledilne naprave odrejene.