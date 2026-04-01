V vesolje oglaševanja smo izstrelili že četrto generacijo bootcampa Luna \TAKE OFF

"Takeoffovci" so pod budnim očesom izkušenih mentorjev pripravili kreativno zasnovo kampanje na podlagi brifa za platformo Fino naročnika NLB. Za zaključek pa so svoje ideje predstavili pred celotno agencijo in predstavnicami naročnika. Slednji se namreč zavedajo pomena in potenciala tega programa, neredko pa tudi sami predlagajo, da mladi ponudijo svež pogled na njihov brif.

Za program, ki poteka pod okriljem Martina Starihe , je vsako leto več zanimanja, saj so se tokrat prijavili kar 104 kandidati. Novost letošnjega bootcampa je bila tudi nova pozicija disruptorja – osebe, ki v agencijo vnaša nove načine razmišljanja, testira tehnologije (tudi umetno inteligenco), razvija prototipe in predlaga rešitve, ki niso tipične za oglaševalske "brifinge". Šest izbranih kandidatov je sestavljalo mini agencijo v agenciji: tekstopiska Neža Perc , strateginja Katarina Hekič , oblikovalka Lorena Hamler , medijska načrtovalka Zala Pavlič , disruptorka Lana Rakovec in vodja projektov Filip Petreski .

Poleg dela na konkretnem brifu pa so "takeoffovci" v času opravljanja programa krepili svoje znanje o oglaševanju na več kot 20 predavanjih in delavnicah strokovnjakov iz sveta oglaševanja. Tako so pridobili boljši vpogled v delo tekstopisca, oblikovalca, projektnega vodje, stratega, disruptorja in medijskega načrtovalca ter v uporabo umetne inteligence pri nastajanju oglaševalskih kampanj. Spoznali so tehnike kreativnega razmišljanja, se seznanili z digitalnim medijskim okoljem in procesom nastajanja oglaševalske kampanje. Vstopili so tudi v svet družbenih omrežij, raziskali medijsko krajino, poglobili razumevanje blagovnih znamk ter odkrili finančno ozadje ustvarjanja kampanj.

Vtise četrte sezone Luna \TAKE OFF-a pa najbolje povzameta izjavi zadovoljnih udeležencev.

"Poleg marketinškega znanja in osebne rasti sem se naučila tudi to, da je Luna \TBWA resnično prostor za kreativnost brez obsojanja in omejevanja. Lepo je videti, da obstajajo podjetja, kjer služba ni le nekaj, kar moraš delati vsak dan, dokler ne greš domov, ampak je peskovnik, kjer lahko unovčiš svojo edinstvenost. Z dobrim zgledom so nam postavili visoke standarde pri iskanju zaposlitve in potencialno prihranili leta neizpolnjujočih zaposlitev." - Lana Rakovec, disruptorka

"Jaz sem ta mesec res živel svoje sanje. Verjamem, da bom delo na Luni \TBWA zelo pogrešal. Naša ekipa je bila odlična! Po zaključku programa sem se odločil, da se bom začel nadgrajevati in izpopolnjevati, da se čim prej vrnem nazaj na Luno \TBWA, na višji strokovni ravni." - Filip Petreski, vodja projektov





