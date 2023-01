V vetru, snegu in sodri: v vsakem vremenu skrbijo za delovanje oddajnikov

Ker so razmere za delo takrat izredno otežene, delavci na terenu se namreč srečujejo s snegom, žledom, podrtimi drevesi in obilnimi padavinami, delo prilagodijo takratnemu stanju. Poleg zagotavljanja storitve naročnikom je pomembna tudi varnost delavcev. V izrednih vremenskih okoliščinah se tako na teren podajo le, če je to res nujno, celovito sanacijo pa nadaljujejo ob izboljšanju razmer.

Že v sredo smo poročali o tem, da se je serviser telekomunikacijskih naprav v izjemno težkih pogojih odpravil na Javornik, da bi popravil oddajnik. Pri podjetju Telekom, ki sicer ne zaposluje omenjenega delavca, pa so za naš portal povedali, da tudi njihovi zaposleni na terenu v vseh vremenskih razmerah skrbijo za nemoteno delovanje baznih postaj. Ker vedo, kako hude so lahko okoliščine na terenu, so veseli, da se je v dotičnem primeru vse dobro izšlo.

A kako je za varnost poskrbljeno na terenu? "Svojih sodelavk in sodelavcev v nobenem primeru ne izpostavljamo situacijam, v katerih bi lahko ogrožali življenja," zagotavljajo. Pri vzdrževanju baznih postaj in lokacij omrežja zato na teren vedno pošljejo več članov ekipe, vsaj dva ali tri. "V snežnih in poledenelih razmerah, ko so stolpi baznih postaj zamrznjeni, poti do lokacij pa ovirane, je ekipno delo še posebej pomembno," pravijo na Telekomu.

Zatrdili so, da so zaposleni na terenu vedno opremljeni z zaščitno opremo, kadar se podajo na težje dosegljive lokacije, pa tudi z dodatno varnostno opremo, kot so motorne sani. Delo na domu strank načeloma zaposleni opravi sam.

V torek serviser več kilometrov gazil po snegu

S Telekoma so še sporočili, da okoliščin dogodka na Javorniku ne poznajo. Tam je v torek eden izmed serviserjev oddajnikov, ki ni zaposlen pri njih, s težkim nahrbtnikom kar tri kilometre gazil po visokem snegu, ki je na trenutke segal tudi do pasu, da bi dosegel oddajnik. Skozi debelo snežno odejo se je prebijal kar štiri ure, nato pa je omagal, zato mu je na pomoč priskočilo 19 gorskih reševalcev. V megli, sneženju in globokem snegu so podhlajenega, dehidriranega in izčrpanega moškega našli po dveh urah, ga oskrbeli ter mu nato pomagali pri vrnitvi v dolino.