V slovenski Istri se je te dni začela trgatev zgodnjih sort grozdja. Tako kot ostali kmetijski sektor je tudi vinarje prizadela suša. V vinogradih je od četrt pa vse do polovice manj pridelka, odvisno od lege. Grozdne jagode so manjše, izplen bo precej manjši, porušena so tudi razmerja. Vse to je še dodatni izziv, ki ga bodo morali premagati z delom v kleti.