V Vipavi priseglo 130 vojakov in 30 vojakinj

Kandidati so zaključili prenovljeno temeljno vojaško strokovno usposabljanje. Prva faza usposabljanja je sedaj krajša in traja pet tednov ter je obenem izhodišče tako za tiste, ki se želijo zaposliti v Slovenski vojski, kot za vse, ki bi radi zgolj odslužili prostovoljni vojaški rok. Mladi so bili z usposabljanjem zadovoljni, prošenj za zaposlitev v Slovenski vojski pa je že sedaj več kot v celem lanskem letu, pravi minister Tonin.