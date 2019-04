V višje ležeče kraje se bo za kratek čas vrnila zima

Najmočnejše padavine pričakujemo na Gorenjskem, kjer se bo tudi meja sneženja spustila najnižje. Tu bo snežilo do nadmorske višine okoli 800 metrov. Tako bo lahko pobelilo predvsem Rateče in Kranjsko Goro, ob močnejših padavinah pa je kakšna snežinka možna tudi nižje.

Občutno hladnejši zrak je že dosegel severozahodno Slovenijo, od tu pa bo le počasi napredoval proti jugu in vzhodu. Hkrati bo nad severno Italijo nastal nov ciklon, ki bo poskrbel, da se bodo padavine tekom današnjega dne okrepile in postopno razširile nad večji del države.

Precej manj padavin bo danes padlo na vzhodu države, kjer bo do večera marsikje ostalo povsem suho, možna pa so tudi sončna obdobja. Temu primerno razgibane bodo temperature, ki se bodo na Gorenjskem gibale le okoli 5 stopinj Celzija, proti vzhodu in jugu države pa bo vse topleje. Predvsem na Štajerskem in v Prekmurju se bo popoldne ogrelo nad 15 stopinj Celzija.

Ponedeljek bo oblačen in hladen. Ponekod bo občasno še deževalo, pogosteje in močneje v južni Sloveniji. Zjutraj in dopoldne bo meja sneženja na nadmorski višini med 8oo in 1100 metrov, nato se bo dvigala. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature se bodo gibale okoli 5, najvišje dnevne pa malo nad 10 stopinj Celzija.