V višjih delih države že sneži, ponoči bo pobelilo tudi nižine

Ljubljana, 20. 11. 2025 07.28 | Posodobljeno pred 35 minutami

Proti jutru so se od jugozahoda nad Slovenijo razširile krajevne padavine. Ponekod na Gorenjskem in Koroškem sneži do nižin, drugod dežuje, poroča portal Meteoinfo. Na izpostavljenih mestih se lahko pojavi tudi poledica, največja verjetnost zanjo je na Koroškem in Štajerskem. Sneženje se bo ponovno okrepilo v noči na petek, ko bo snežilo do nižin.

"Čez dan bo v višjeležečih alpskih dolinah še snežilo, drugod se bo meja sneženja prehodno dvignila na približno 1200 metrov nadmorske višine," napovedujejo pri Meteoinfo Slovenija. Meja sneženja bo le v Zgornjesavski dolini ostala nizko, napovedujejo na Arso. 

Sicer pa bo danes še pretežno oblačno, le na vzhodu bo še nekaj sonca. Predvsem v zahodni, osrednji in južni Sloveniji bodo občasno krajevne padavine. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 12, na severozahodu okoli dve stopinji Celzija.

Ponoči bo snežilo do nižin

Ponoči se bodo padavine prehodno nekoliko okrepile in zajele večji del države. Tudi po nižinah bo večinoma snežilo. Na Primorskem bo zapihala burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 2, na Goriškem in ob morju do 6 stopinj Celzija.

Jutri bo oblačno z rahlimi padavinami. Po nižinah Primorske bo deževalo, drugod deloma snežilo, deloma deževalo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 3, na Goriškem in ob morju do 7 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu. 

Kakšen bo vikend?

V soboto bo v notranjosti prevladovalo oblačno vreme, predvsem v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo snežilo. Na Primorskem bo ob zmerni do močni burji pretežno oblačno in večinoma suho.

V nedeljo kaže na delno jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah v notranjosti megla. Burja na Primorskem bo oslabela. Še bo hladno. Zvečer bo oblačnost od zahoda spet začela naraščati.

