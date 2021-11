V višjih legah bodo razmere v prihodnjih dneh povsem zimske

Po nižinah prave zime kljub ohladitvi v tem tednu še ne pričakujemo. Na Primorskem, kjer bo danes večinoma suho in kjer bo sredi dneva zapihala zmerna burja, bodo najvišje dnevne temperature od 12 do 14 stopinj Celzija. Drugod bodo temperature precej bolj skromne. Izmerili bomo le od 3 do 7 stopinj Celzija.

Danes bo v legah nad okoli 1000 metri nadmorske višine prevladovalo oblačno vreme z občasnim rahlim sneženjem, ob temperaturah pod ničlo in okrepljenem severovzhodnem vetru se bo marsikje nabiralo tudi ivje. Po najvišjih vrhovih Dolenjske, Kočevske in Zasavja, kjer bo največ padavin, lahko do jutri zjutraj zapade okoli deset centimetrov snega. Nekaj snežink bo lahko pozno popoldne, zvečer in v noči na torek prineslo vse do nadmorske višine okoli 700 metrov, a se sneg na tej višini večinoma ne bo prijemal tal.

Po vremensko umirjenem koncu tedna, ki ga je zaznamoval temperaturni obrat, nov teden začenjamo z občutno spremembo vremena. Območje visokega zračnega tlaka nad našimi kraji je namreč oslabelo, okrepilo pa se je nad severnim Atlantikom. Ob tem se iznad polarnih predelov proti jugu celine že spušča hladnejši zrak, ki bo danes popoldne preplavil tudi naše kraje. Ohladitev bo najizrazitejša v hribih, kjer bodo razmere v tem tednu povsem drugačne, kot so bile v preteklih dneh, ko je bilo sončno in za drugo polovico novembra zelo toplo s temperaturami nad 10 stopinj Celzija.

Najlepša dneva bosta torek in sreda

Jutri zjutraj bodo rahle padavine povsod ponehale. Dopoldne se bo v večjem delu Slovenije zjasnilo, bolj oblačno bo ostalo na Dolenjskem in v Beli krajini. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od –1 do 4, na Primorskem do 8, najvišje dnevne od 4 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Sredino jutro bo mrzlo in po nekaterih nižinah megleno. V večjem delu Slovenije bodo jutranje temperature od –5 do 0, v mraziščih južne Slovenije pa se bo lahko živo srebro spustilo tudi do –10 stopinj Celzija. Sledil bo sončen dan. Ker se bo nad nami zadrževal suh zrak, bo modrina neba zelo izrazita, oblaki na nebu pa bodo prej izjema kot pravilo.