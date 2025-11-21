V višjih predelih se sneg že oprijema cestišč

- FOTO: Promet.si
- FOTO: Promet.si
Na Primorskem bo danes še pihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 3, na Goriškem in ob morju do 7 stopinj Celzija.
Arso je zaradi snega za vso državo razglasil rumeno opozorilo.
Po zadnjih podatkih je na Kredarici že skoraj meter snega. V zadnjih 12 urah ga je namreč zapadlo še dodatnih osem centrimetrov, zato je snežna odeja debela 98 centimetrov. Na Voglu je zapadlo 16 centimetrov novega snega, skupno ga je tam na nadmorski višini 1515 metrov 34 centimetrov, le centrimeter manj ga je na Krvavcu. Na Kaninu je snežna odeja debela 43 centrimetrov, na Vršiču pa 24.
V soboto oblačno, v nedeljo delno jasno
Jutri bo večinoma oblačno, predvsem na jugovzhodu bo občasno še rahlo naletaval sneg. Na zahodu se bo oblačnost začela tanjšati in trgati. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 1, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 4, najvišje dnevne od -1 do 3, na Primorskem do 7 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu.
V nedeljo kaže na delno jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Burja na Primorskem bo oslabela. Proti večeru bo oblačnost od zahoda spet začela naraščati.
V ponedeljek bodo padavine od zahoda zajele večji del Slovenije. Po nižinah bo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.