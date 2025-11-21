V višjih predelih se sneg že oprijema cestišč

Na Primorskem bo danes še pihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 3, na Goriškem in ob morju do 7 stopinj Celzija.

Arso je zaradi snega za vso državo razglasil rumeno opozorilo.

Po zadnjih podatkih je na Kredarici že skoraj meter snega. V zadnjih 12 urah ga je namreč zapadlo še dodatnih osem centrimetrov, zato je snežna odeja debela 98 centimetrov. Na Voglu je zapadlo 16 centimetrov novega snega, skupno ga je tam na nadmorski višini 1515 metrov 34 centimetrov, le centrimeter manj ga je na Krvavcu. Na Kaninu je snežna odeja debela 43 centrimetrov, na Vršiču pa 24.