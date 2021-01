V visokogorju še vedno sneži, ostaja opozorilo pred nevarnostjo plazov

Predvsem so nevarna strmejša pobočja in mesta z napihanim snegom ter grape, kjer se je sneg akumuliral. Tam lahko se lahko s strmih pobočij prožijo posamezni srednje veliki in veliki plazovi novega, nesprijetega snega, pa tudi kložasti plazovi. "Na številnih dovolj strmih pobočjih je snežna odeja le slabo do zmerno stabilna," še pravijo iz Arsa. Snežni plazovi bi se tako že na srednje strmih pobočjih z napihanim snegom lahko sprožili že ob manjši obremenitvi.

Po obilnem sneženju je v nedeljo prevladovalo suho vreme. Zaradi labilne snežne odeje so se pojavljali številni plazovi suhega, pod nadmorsko višino okoli 1400 metrov pa tudi mokrega snega, na strmih travnatih pobočjih so se pojavljali talni zdrsni plazovi. Nad 1500 metri se snežna odeja ni bistveno spreminjala. Sneg je mehak in rahel, pod njim je tudi še slabo preobražena in večinoma mehka snežna odeja. Veliko je zametov in klož, vetru izpostavljene lege so močno spihane. Danes se je nekoliko ohladilo, snežna odeja je do nadmorske višine okoli 1100 metrov pomrznila. Ponovno je začelo rahlo snežiti.

Na nevarnost snežnih plazov opozarjajo tudi iz Planinske zveze Slovenije, kjer obisk gora v naslednjih dneh odsvetujejo."V visokogorju je debela snežna odeja, ki jo je močan veter močno preoblikoval. Vetru izpostavljena mesta so močno spihana in ponekod tudi poledenela, na zavetrnih pobočjih pa so številne klože, ki so se tudi plazile,"so zapisali.