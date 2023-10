V visokogorju že povsem zimske razmere

Temperature so se danes ob prehodu hladne fronte tako spustile za okrog 15 stopinj Celzija, piše portal Meteoinfo.si. V visokogorju so razmere danes povsem zimske. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1600 metrov, še dodajajo.

Kakšno bo vreme?

Danes bo oblačno in deževno, na jugu bodo sprva še posamezne nevihte. Hladilo se bo, meja sneženja se bo popoldne spustila. Popoldanske temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zvečer bodo padavine ponehale, ponoči se bo zjasnilo.

V ponedeljek bo večinoma sončno, burja na Primorskem bo oslabela. Ponekod po nižinah bo zjutraj megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, v alpskih dolinah malo pod 0, na Primorskem ob šibki burji okoli 8, najvišje dnevne od 9 do 13, na Goriškem in ob morju do 17 stopinj Celzija.

V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Po nižinah bo zjutraj megleno. V sredo bo pretežno oblačno. Popoldne bo predvsem na zahodu rahlo deževalo.