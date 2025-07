V Vitanju po silovitem neurju zagotovili prevoznost cest

V občini Vitanje po petkovem močnem neurju, ki je sprožilo zemeljske plazove in odneslo dele cest, nadaljujejo odstranjevanje posledic obilnih padavin. Kot je povedal župan Andraž Pogorevc, naj bi danes zagotovili nujno prevoznost cest in dostop do domov. Pripravljajo pa se tudi na nove padavine, ki so napovedane za ponedeljek in torek.