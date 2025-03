OGLAS

Slovenija je letos prvič obeležila 1. marec kot slovenski dan inkluzije, ki opozarja na pomen enakih priložnosti in dostopnosti za vse. Dan prej je na Trgu republike, pred parlamentom, kjer se je odvijal posvet "Bogastvo vključujoče družbe", potekalo dogajanje, ki je mimoidoče nagovarjalo s ključnim sporočilom: "V vključenosti je ključ." V okviru iniciative Prispevaj kretnjo, katere pobudnika sta Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZGDNS) ter družba Mastercard, je obiskovalce spodbudil k razmisleku o dostopnosti, izključenosti in pomenu vključujoče družbe. Instalacija ni bila zgolj vizualna izkušnja, temveč družbeni eksperiment, ki je skozi izziv vsakdanjih komunikacijskih ovir omogočil vpogled v svet gluhih.

Bogastvo vključujoče družbe temelji na dostopnosti – na enakih priložnostih za sodelovanje, komunikacijo in napredek, ne glede na svoje zmožnosti. Mednje sodi tudi skupnost gluhih, ki vsakodnevno doživlja jezikovne ovire, zaradi katerih je njihovo polno sodelovanje v družbi omejeno. Pri iniciativi Prispevaj kretnjo so zato zasnovali družbeni eksperiment, izveden v obliki kviza, a s ključnim preobratom – nagradno vprašanje je bilo zastavljeno izključno v slovenskem znakovnem jeziku, brez govorne razlage ali podnapisov. Kaj se je zgodilo, si lahko ogledate v video posnetku tukaj.

Sodelujoči so hitro ugotovili, da razumevanje sveta okoli nas ni samoumevno. Poskušali so uganiti, opazovati izraze obraza in kretnje, nekateri so se znašli v zadregi. Zmedenost, frustracija, nemoč – občutki, ki so jih doživeli le za nekaj minut, predstavljajo gluhim vsakodnevno realnost. Eksperiment je tako na preprost, a izjemno učinkovit način prikazal, kako pogosto svet postavlja nevidne ovire tistim, ki ne morejo komunicirati v jeziku večine. "Skozi to izkušnjo sem razumela, da je življenje brez razumevanja osnovnih informacij lahko osamljeno," je povedala Maja, mimoidoča, ki se je udeležila eksperimenta.

"Kot otrok gluhih staršev sem v mladosti veliko tolmačil svojim staršem, od šole do zdravnikov in vsakodnevne komunikacije s sosedi. Tolmačev, kot jih imamo danes, ni bilo, besedni zaklad v znakovnem jeziku pa je bil omejen na nekaj tisoč kretenj. Veliko sem improviziral, saj ni bilo kretenj za mnogo besed. Z leti se je znakovni jezik razvijal, a še vedno ostaja zelo omejen," pove Matjaž Juhart, sekretar ZDGNS. Ob pogledu na družbeni eksperiment Juhart dodatno poudarja: "Iniciativa Prispevaj kretnjo in eksperiment ob dnevu inkluzije sta odlična priložnost, da javnosti približamo izzive gluhote, socialno izključenost in nedostopnost do informacij, ki gluhim predstavljajo vsakodnevno realnost. V tej vlogi lahko zares dojamemo, koliko korakov je še potrebnih, da bi zanje ustvarili vključujoče okolje. Obenem je to tudi priložnost za klic državi, da zagotovi sistemsko rešitev za razvoj slovenskega znakovnega jezika."

Eksperiment, ki je del pobude Prispevaj kretnjo, tako aktivno prispeva k cilju ozaveščanja o pomenu širjenja slovenskega znakovnega jezika. Na spletni strani prispevajkretnjo.si pa lahko k iniciativi pristopijo vsi, tako posamezniki kot podjetja. Do sedaj je razvojna skupina na podlagi iniciative razvila že več kot 1.200 besed v kretnje, številka pa vztrajno raste. Pobudnik iniciative Prispevaj kretnjo je družba Mastercard. Luka Gabrovšek, Country manager družbe Mastercard Slovenija, pojasnjuje: "Vključujoča družba predstavlja priložnost za napredek in dolgoročne pozitivne spremembe. Podjetja lahko k temu prispevamo tako, da svoja prizadevanja usmerimo v projekte, kjer se družbena odgovornost in poslovna strategija naravno prepletata. Mastercard po vsem svetu podpira inovativne rešitve, ki izboljšujejo dostopnost – od prilagojenih plačilnih rešitev za slepe in slabovidne do pobud, kot je Prispevaj kretnjo, ki širi dostop do jezika in krepi povezovanje skupnosti. V okviru te pobude smo lani novembra izdali tudi prvi slovenski znakovni slovar finančnih izrazov, kar predstavlja pomemben korak k odpravljanju jezikovnih ovir v svetu financ in opolnomoča gluhe na poti večje finančne samostojnosti."

Pomemben mejnik na tej poti je zagotovo 1. marec – dan inkluzije, ki ga je novembra 2024 soglasno razglasil Državni zbor Republike Slovenije. Med podporniki je bila tudi iniciativa Prispevaj kretnjo, ki s svojim poslanstvom poudarja pomen enakih priložnosti in spodbuja iskanje inovativnih rešitev za ustvarjanje bolj dostopne in vključujoče družbe. Ob dnevu inkluzije je v Državnem zboru potekal tudi posvet "Bogastvo vključujoče družbe", ki je združil predstavnike politike, gospodarstva in nevladnih organizacij, ki so razpravljali o izzivih in priložnostih pri zagotavljanju enakih možnosti v izobraževanju, zaposlovanju, kulturi in vsakdanjem življenju. Mladen Veršič, predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, je ob tem poudaril: "Dan inkluzije ni zgolj simbolični mejnik, temveč jasen poziv k ozaveščanju o tem, da mora biti družba dostopna za vse – ne glede na potrebe, družbeni status ali druge razlike. To ni le vprašanje družbene odgovornosti, temveč tudi priložnost za napredek, povezanost in bolj pravično prihodnost."

