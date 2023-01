V vladi zavračajo očitke o negativnih posledicah dviga minimalne plače

Slovenski javni prostor so v zadnjem času zaznamovale razprave o dvigu minimalne plače, ki se je s 1. januarjem povečala za 100 evrov. Številni nasprotniki so vladi očitali, da ima takšen dvig plače za državno blaginjo lahko več negativnih posledic, med katerimi je bila tudi ta, da višja minimalna plača znižuje kreditno sposobnost. V vladi so se odzvali na očitke in jih ovrgli kot neutemeljene.

Pri odzivu na očitke so v vladi poudarili, da je višina minimalne plače v prvi vrsti vprašanje določitve najnižjega še sprejemljivega plačila za delo, ki mora delavcem z najnižjimi dohodki in njihovim družinam zagotavljati dostojno življenje.

Podražitve Na očitek o tem, da bo višja minimalna plača vplivala na dvig cen v zasebnem in javnem sektorju v vladi odgovarjajo, da so se v zadnjem letu različni vhodni stroški gospodarskih subjektov močno podražili. Posamezniki z najnižjimi dohodki pa teh podražitev ne zmorejo, čeprav so zaposleni za poln delovni čas. Zaradi izrazitega tveganja povečevanja revščine je bilo tako nujno minimalno plačo določiti v skladu z dejanskimi cenami minimalnih življenjskih stroškov in uskladiti z inflacijo. Tako z vidika majhnega deleža zaposlenih na minimalni plači (sedem odstotkov) kot tudi z vidika relativne zmernosti povišanja stroškov delodajalcev (8,46 odstotkov) v primerjavi z drugimi vhodnimi surovinami, minimalna plača ne more imeti bistvenega vpliva na povišanje cen proizvodov in storitev. Večja javna poraba Na očitek o tem, da bo višja minimalna plača vplivala na dvig cen storitev v javnem sektorju, v vladi odgovarjajo, da je bilo povišanje minimalne plače nujno tudi z vidika zagotovitve pravičnega in dostojnega plačila tistim z najnižjimi dohodki v javnem sektorju, kjer se praviloma pojavljajo tudi težave s pomanjkanjem kadra.

Cen javnih storitev zato nikakor ne smemo omejevati z brzdanjem že tako nizkih plač v ključnih podsistemih socialne države (vrtci, domovi za starejše ipd.), temveč z učinkovitejšimi protidraginjskimi ukrepi, med katerimi so regulacija cen ter targetirani transferji za posameznike in gospodinjstva (npr. energetski ter otroški dodatki). Porušena plačna razmerja Na argument o tem, da dvig minimalne plače povečuje uravnilovko so v vladi odgovorili, da problem ni v domnevno previsoki minimalni plači, temveč v prenizkih plačah nad minimalno plačo. Iz tega razloga si bo ministrstvo v okviru predvidene reforme plačnega sistema prizadevalo predvsem za izenačitev minimalne plače z izhodiščnim plačnim razredom oz. najnižjo osnovno plačo ter za oživitev kolektivnih pogajanj s ciljem spodbujanja pogajanj za dvig plač nad minimalno. Konkurenčnost in delovna mesta v industriji Na argument, da ima del slovenske industrije precej nizko dodano vrednost, so na ministrstvu odgovorili, da rast povprečnih stroškov dela, plač in minimalne plače med leti 2017 in 2021 ni dosegla niti polovice rasti neto čistega dobička gospodarskih družb, močno pa je zaostajala tudi za rastjo neto dodane vrednosti.

Minimalna plača ob zagotavljanju dostojnega plačila za delo tistih z najnižjimi dohodki zato spodbuja tudi prestrukturiranje gospodarstva v smeri višje dodane vrednosti. Težje od kredita Na očitek o tem, da sprememba minimalne plače vpliva na kreditno sposobnost komitentov slovenskih bank, saj mora posamezniku, potem ko poplača mesečni obrok kredita, ostati 76 odstotkov minimalne plače, v vladi odgovarjajo, da je smiselnost, smotrnost in pomen uporabe minimalne plače kot vhodnega podatka ali merila v pristojnosti vsakokratnih oblikovalcev posameznih politik. V izpostavljenem primeru to ni MDDSZ, temveč Banka Slovenije. Pri tem pa se je treba zavedati tudi pomena in razsežnosti posamezne politike. Ohranjanje najnižjega dopuščenega plačila pod ravnijo dostojnega preživetja v kontekstu lažje administrativne dostopnosti posojil gotovo ne bi bilo smiselno, niti ne bi prispevalo k rešitvi stanovanjske problematike posameznikov in družin z najnižjimi dohodki.

Gre za vprašanje učinkovite in dostopne stanovanjske politike, ki pa je ena od prioritet Ministrstva za solidarno prihodnost oziroma aktualne vlade, ki bo navedeno problematiko naslavljala prek gradnje dostopnih, kakovostnih in varnih javnih najemnih stanovanj, urejanja najemnega trga ter omejevanja špekulativne rabe stanovanj. Upravičenost do transferjev Na očitek o tem, da dvig minimalne plače lahko vpliva na druge prejemke družine, v vladi odgovarjajo, da morajo zaposleni posamezniki s polnim delovnim časom zaslužiti dovolj, da lahko preživijo sebe in svoje družine, brez izrednih posegov države.

Ministrstvo pa bo z uskladitvijo transferjev posameznikom in gospodinjstvom 1. marca 2023 ter z drugimi ukrepi na področju pravic iz javnih sredstev v letu 2023 pripravilo ukrepe, ki bodo zagotovili, da ob dvigih razpoložljivega dohodka posamezniki in gospodinjstva zaradi preskakovanja mej upravičenosti do socialnih transferjev ne bodo deležni negativnih neto učinkov. Višji prispevki za samostojne podjetnike Na argument o tem, da bo dvig minimalne plače dvignil osnovo za plačilo prispevkov s.p.-jev, v vladi odgovarjajo, da med osnovo za plačilo prispevkov za socialna zavarovanja samostojnih podjetnikov in višino minimalne plače ni neposredne povezave, saj se ta določa na podlagi dobička.