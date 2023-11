V vodi prisotni paraziti, izdali ukrep prekuhavanja vode

Sama priprava pitne vode naj ne bi bila problematična, saj imajo vzpostavljeno ultrafiltracijo vode. Tako da obstaja sum, da je prišlo do vdora v sistem, je pojasnila Sušelj Šajnova.

Glede navodil za prekuhavanje vode so v podjetju zapisali, da ko voda zavre, naj burno vre še tri minute. Tako pripravljeno vodo naj uporabniki hranijo v hladilniku v isti posodi, v kateri so jo prekuhavali. Uporabljajo jo lahko 24 ur, izjemoma do 48 ur, so zapisali na spletni strani podjetja Kovod Postojna.

Nazadnje so vdor parazitov v vodovodni sistem, s katerim upravlja podjetje Kovod Postojna, zaznali ob žledolomu februarja 2014.