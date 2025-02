Na vodovarstvenem območju odkrili gradbene odpadke

Na območju gorjanske občine so v zadnjih dneh na več mestih po travnikih in tudi v strugi potoka odkrili razlitja mulju podobne snovi, za katero se je izkazalo, da je gradbeni odpadek. Snov so odkrili tudi znotraj vodovarstvenega območja, zato jo bodo interventno odstranili, da bi preprečili onesnaženje vodnega vira.