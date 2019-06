V Sloveniji poteka vojaška vaja Zvezdni vitez

Danes se na območju Osrednjega vadišča Slovenske vojske Postojne, Divače in Ankarana začenja vaja Zvezdni vitez 2019 (Astral Knight 2019).

Na vaji, ki se bo končala v četrtek, bo sodelovalo 450 pripadnikov rodu zračne obrambe vojsk Slovenije, Črne gore in Združenih držav Amerike, so sporočili iz Slovenske vojske. Udeleženci bodo v okviru vaje zagotavljali varovanje zračnega prostora med premikom zavezniških sil prek Slovenije, vaja pa bo tudi priložnost za preverjanje povezljivosti sistemov zračne obrambe kratkega in dolgega dosega.

Na vaji bo sodelovalo 450 pripadnikov rodu zračne obrambe vojsk Slovenije, Črne gore in Združenih držav Amerike. FOTO: Miro Majcen

Sodelujoče vojaške enote iz ZDA, Črne Gore in enote Slovenske vojske se bodo obiskovalcem predstavile v soboto na letališču v Divači. V Sloveniji in okolici potekajo vojaške vaje 25 držav Slovenska vojska skupaj z vojskami 25 zavezniških in partnerskih držav začenja regijske mednarodne vojaške vaje, namenjene večji usposobljenosti pri zagotavljanju varnosti in ohranjanju miru v regiji. Vaje bodo trajale do 22. junija, do takrat pa je ponekod po Sloveniji pričakovati povečan promet vojaških vozil in prelete letal.

Slovenska vojska: Vaje bodo tudi priložnost za osebno, strokovno, tehnično in taktično povezovanje. FOTO: Miro Majcen

V okviru regijske mednarodne vojaške vaje bo potekalo več vaj, Takojšen odgovor (Immediate Response), Jadranski udar (Adriatic Strike), Zvezdni vitez (Astral Knight) in Hiter odgovor, v okviru katerih bodo slovenski vojaki skupaj s kolegi iz zavezniških in partnerskih držav gradili učinkovitejše in bolj odzivne sile za zagotavljanje varnosti in ohranjanje miru. Utrinki vojaške vaje Adriatic Strike (2015)