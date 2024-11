V Volčjem Potoku bo znova zasijalo več kot dva milijona lučk

V parku se bodo lahko obiskovalci sprehodili po 35 hektarjih, kjer je speljanih več kot 30 kilometrov lučk, kar je skupno več kot dva milijona. Novosti so pet hektarjev velik travnik, poln regratovih lučk, zlato jezero in mavrična soba. Ob jezeru bo zasijala romantična pot, kjer bo osvetljen tudi drevored.

Letos so na kar treh hektarjih parka pripravili prizore za najmlajše. Otroci bodo letos lahko poslušali pravljico Božička, ki ga spremljajo vila Marjetka, trop jelenčkov in škrati. Tam pa stoji tudi sedem metrov visoka zlata smreka, kjer se bodo obiskovalci lahko fotografirali.

Za letošnje praznično vzdušje so poskrbeli zaposleni, dva zunanja sodelavca, park pa so na prve obiskovalce pripravljali 30 dni. Večina lučk ima LED-tehnologijo, njihova električna poraba pa je ocenjena na 20 kWh na mesec. Park bo osvetljen od petka dalje, vsak dan med 16. in 21. uro, vse do 6. januarja.