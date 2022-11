V volilne imenike se bo treba podpisati za vsak referendum posebej

Podatki o volilni udeležbi, ki se bodo na dan glasovanja o referendumih javnosti sporočali za volilno udeležbo do 11. ure, 16. ure in 19. ure, bodo vezani samo na enega izmed referendumov (in sicer na glasovanje o referendumu o noveli zakona o vladi). Izid glasovanja pa se bo ugotavljal za vsak referendum posebej, pri čemer je treba poudariti, da za ugotavljanje kvoruma pridejo v poštev zgolj oddane veljavne glasovnice.

DVK zbira prijave kandidatov za predsednika, podpredsednika in člane volilnih komisij

Državna volilna komisija je sprejela sklep o objavi javnega poziva za zbiranje predlogov oz. prijav kandidatov za imenovanje predsednikov in namestnikov predsednikov volilnih komisij ter za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje članov in namestnikov članov volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij za mandat 2023-2027. Rok za prijave je do vključno 12. decembra 2022. Sedanjim volilnim komisijam se mandat izteče 23. januarja 2023.

Članica in člani DVK so soglašali z izdajo akreditacij za opazovanje lokalnih volitev predstavnikom Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope. Opazovalci so pri delu občinskih volilnih komisij lahko navzoči v vseh fazah volilnega postopka.