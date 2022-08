Slovenija je znana kot svetovna prestolnica traktorjev, saj jih imamo največ na prebivalca na svetu. Žal pa so lahko traktorji tudi nevarni tako na cesti kot na polju. Tako so že tretje leto zapored na Vranskem predvsem za mlade traktoriste pripravili tečaj varne vožnje, ki razlaga, kaj so največje pasti in najpogostejše napake pri upravljanju s stroji, ki nam pridelujejo kruh.