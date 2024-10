V Vratih nov prometni režim, kolikšna bo parkirnina?

V minulih desetletjih se je uveljavil način obiskovanja gora z avtomobilom do najbližje možne točke. Ker je gorski prostor iz leta v leto bolj obiskan, pa se v zadnjih letih pojavljajo težnje po upravljanju obiska v obliki omejevanja prometa in uvajanja parkirnin. Tovrstni ukrepi prizadenejo planince in alpiniste, opozarjajo na Planinski zvezi Slovenije (PZS).

Kot je pojasnil podpredsednik PZS Martin Šolar, se tudi sami zavedajo, da so hribi in doline preobremenjeni. "V današnjih časih se je treba prilagajati in včasih takšna sprememba navad boli," je dejal Šolar.

Splošno stališče PZS je, da so omejitve sprejemljive, če se vzpostavijo ustrezne alternative, ki ne onemogočajo dostopa do gora. Ob tem velja, da je situacija od doline do doline drugačna, urejanje parkiranja in prometa v Vratih s pomočjo zapornice in omejitvijo prometa pa se pripravlja že vrsto let. Za izvedbo ukrepov je zadolžena Občina Kranjska Gora, ki je letos poleti uvedla nov parkirni režim, pred tem pa zagotovila tudi nova parkirišča v Mojstrani in brezplačni avtobusni prevoz v Vrata, pri čemer je parkirnina v dolini precej dražja kot v Mojstrani.

V PZS ocenjujejo, da je dnevna višina parkirnine 25 evrov previsoka. Pričakujejo popust za člane PZS, ponovno preverjanje cen in uvedbo cenika, primerljivega s podobnimi destinacijami v Sloveniji. Podali pa so tudi še nekaj drugih predlogov, ki bi planincem olajšali pot do izhodišča za gorske ture.