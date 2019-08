V vrečki za sadje našli komaj skotene mačje mladiče

Društvo za zaščito živali Novo mesto je včeraj na družbenem omrežju Facebook objavilo žalostno zgodbo. Gospa, ki je bila na sprehodu s svojo psičko, je v Novem mestu našla pet mačjih mladičkov, ki so bili zaviti v plastično vrečko za sadje. Mucke je zavohala psička in pričela glasno lajati. Kot nam je zaupala Lina Debeljak iz Društva za zaščito živali, ki je mladičke sprejela, je bila tudi psička lastnice, ki jih je poklicala, nekoč najdena v vrečki za smeti.

Mucki so bili zaviti v plastično vrečko.

Niti predstavljamo si ne, kakšne muke doživlja njihova mama, so zapisali v Društvu. Mačje mame kljub iskanju niso našli.

Mali mucki so bili komaj rojeni, popkovina pa še sveža, nam pove Debeljakova. Eden od njih je bil že takoj neodziven, a si je nato malce opomogel. Čez nekaj časa je nato žal poginil. Trenutno se eden od mladičkov nahaja v kritičnem stanju, zavrača tudi hrano.

V Novem mestu so našli pet komaj skotenih muckov.

Trenutno iščejo nadomestno mamo ali nekoga z veliko prostega časa, ki bi bil pripravljen skrbeti za mladičke. Skrb za tako majhna bitja je namreč zahtevna, potrebna je 24-urna nega in ob tem hranjenje na eno uro. Odziv ljudi je bil sicer velik, pravi Debeljakova, a malo je takšnih, ki bi lahko aktivno pomagali.

Društvo je zadevo prijavilo tudi policiji, a kot pravijo, tovrstnih primerov ni malo. "Sterilizacija in kastracija sta najbolj humana posega ta trenutek in v letu 2019 takih zgodb enostavno ne bi smeli pisati," so še zapisali.

Tudi po 11. členu Zakona o zaščiti živali mora vsak skrbnik hišne živali z osamitvijo, kontracepcijo, strelizacijo ali kastracijo preprečiti rojstvo nezaželenih živali oziroma tistih živali, ki jim ne more ali noče zagotoviti oskrbe.

Društvo za zaščito živali Novo mesto trenutno išče nadomestno mamo, čaka pa jih tudi še dolga bitka za preživetje muckov.