V Vrhu nad Želimljami požar popolnoma uničil objekt

V torek popoldan je na gospodarskem poslopju v Vrhu nad Želimljami zgorel večji kozolec, pod katerim so bili delovni stroji. Ogenj je kozolec in stroje v celoti uničil, zaradi česar je nastala škoda v višini več 10.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Poškodovan ni bil nihče.

V požaru so zgoreli traktor, traktorski priključki ter seno. Vzroka požara do zdaj še niso ugotovili, zato policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil v povezavi s sumom storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. O ugotovljenih okoliščinah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili. icon-expand V požaru v Vrhu nad Želimljami so zgoreli traktor, traktorski priključki ter seno. FOTO: PGD Želimlje Na svojem Facebook profilu je PGD Želimlje objavilo, da so požar pogasili gasilci PGD Vrh nad Želimljami, Želimlje, Pijava Gorica, Škofljica, Lavrica in Orle. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Vrh nad Želimljami. icon-expand Požar so pogasili gasilci PGD Vrh nad Želimljami, Želimlje, Pijava Gorica, Škofljica, Lavrica in Orle. FOTO: PGD Želimlje icon-expand