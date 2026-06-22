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Slovenija

V vrhu NPU Darka Muženiča zamenjal Borut Franc

Ljubljana, 22. 06. 2026 09.45 pred 1 uro 1 min branja 41

Avtor:
STA
Darko Muženič na zaslišanju pred preiskovalno komisijo DZ

Dosedanji direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič je bil premeščen na delovno mesto policijskega svetnika na Policijski akademiji. Vloga za premestitev je podal sam. Kot vršilec dolžnosti direktorja ga je v vrhu NPU zamenjal Borut Franc, so potrdili na Generalni policijski upravi.

Kot so navedli, je Darko Muženič vlogo za premestitev podal 15. junija, ob tem pa je navedel, da z dnem premestitve odstopa s položaja direktorja NPU.

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Policije Danijel Lorbek je odstop sprejel in z današnjim dnem za vršilca dolžnosti direktorja NPU imenoval Boruta Franca. Na tem mestu bo Franc deloval do imenovanja novega direktorja, vendar največ za obdobje šestih mesecev, so dodali na generalni policijski upravi.

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KOMENTARJI41

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Smuuki
22. 06. 2026 11.16
Ne bo veliko pomenila sprememba na vrhu če je podrejena operativa blokirana. Več kot očitno je vpletena v korupcijsko hobotnico. Brez njihovega "sodelovanja" ne bi potekalo kot poteka.
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0 0
proofreader
22. 06. 2026 11.16
Golob se je osebno zavzemal zanj, ker je vedel, da se lumparije okoli Gen-I ne bodo preiskovale.
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+1
1 0
lcePower
22. 06. 2026 11.13
Zdej ga pa zapret, barabo
Odgovori
0 0
JanezOrban
22. 06. 2026 11.09
Resnico bojo tud preiskovali,tam so sami kriminalci in pravnmočni obsojenci Ki se družijo z Vučiċem!
Odgovori
-1
1 2
proofreader
22. 06. 2026 11.12
Misliš Zokija?
Odgovori
+1
1 0
proofreader
22. 06. 2026 11.06
Poleg preiskovanja najhujšega kriminala, kot so bili negativni glasovi glede uspešnosti Gibanja Svoboda, je bil zraven tudi pri šlampastem pridobivanju dokazov v primeru Satko Zovko, zaradi česar utegnejo osumljenci odkorakati na prostost.
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+2
3 1
rokololo
22. 06. 2026 11.06
Jajo nastavil svojega, za nepristransko preiskovanje. Prej pa je Holob imel svojega. Banana republika. Samo ven, če imate možnost čimprej.
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+2
2 0
Misika1967
22. 06. 2026 11.02
Toti bodo 4 leta samo kader menjavali,pa iskali ki bi delavcem in upokojencem kaj izmaknili.
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-2
2 4
boslo
22. 06. 2026 11.11
Se pravi, nimaš straha
Odgovori
0 0
lusma00
22. 06. 2026 10.53
Janez hiti da se nebi slučajno primer Black Cube prehitro odvijal
Odgovori
-1
5 6
proofreader
22. 06. 2026 11.07
Janez podpira hitro preiskavo korupcije, ki je dokumentirana na posnetkih.
Odgovori
+2
2 0
janimir
22. 06. 2026 10.50
Ta je pravi svetnik, še bolj svetilnik. Dve besedi ne zna povedati, takšni so bili najboljši za sončnega kralja. Poslušni, nesposobni.
Odgovori
+6
6 0
BrezPitt
22. 06. 2026 10.47
A tukaj ni bilo nobenega sms, da se mora očistit golobizma ali pa jajo nima takih podtaknencev kot so bili v prejšnji vladi.
Odgovori
-6
1 7
Andrej 007
22. 06. 2026 10.45
Golobove marionete bežijo...
Odgovori
-4
2 6
proofreader
22. 06. 2026 10.45
Opozicija pravi, da je potrebno primer Black Cube prioritetno raziskati. Torej hitro preveriti, kaj so povedali glede korupcije.
Odgovori
-1
3 4
Posteni
22. 06. 2026 11.03
Jaaa. Vi na trstenjakovi veste oo kjuuubu vse.. ni se treba delat neumnw
Odgovori
-2
0 2
proofreader
22. 06. 2026 10.44
Še posebej uspešen je bil v zalaganju dokumentov v predale in omare. Naslednik mora paziti ob odpiranju omare, ko se bodo nerešeni primeri vsuli ven.
Odgovori
+0
5 5
proofreader
22. 06. 2026 10.42
To je tisti, ki je v vsem času na NPU uspel izvesti eno samo odmevno aretacijo in to Nepridiprava na letališču? Ker naj bi kritiziral Gibanje Svoboda?
Odgovori
+2
5 3
Sir Oliver
22. 06. 2026 10.28
Kr na Stevotovo mafijo se naj fokusirajo. Aja ne bodo, ker so sedaj na "pravi" strani.
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+1
7 6
Razsuti Tovor
22. 06. 2026 10.28
Je treba pokopati primer Black Cube, da ne gre naprej!
Odgovori
+4
8 4
janimir
22. 06. 2026 10.53
Obvezno naprej da se ugotovi če so levičari lagali o svojih prijateljih. Kdo in kje krade in pobira je nepomembno, pomembno je kdo je snemal in povedal. Isto kot v Belorusiji.
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-1
2 3
Gutenberg
22. 06. 2026 11.03
Ravno nasprotno - potrebno ga je razjasniti.
Odgovori
0 0
suleol
22. 06. 2026 10.24
same rosade zakaj ze
Odgovori
+3
4 1
slim386
22. 06. 2026 10.24
A bo janez spet zahteval da pride nazaj petra?
Odgovori
-1
4 5
abc123def456
22. 06. 2026 10.17
zdaj bo dijakom policistike v Tacenski soli predaval ...
Odgovori
+1
2 1
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