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Slovenija

V vrhu NPU Darka Muženiča zamenjal Borut Franca

Ljubljana, 22. 06. 2026 09.45 pred 11 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Darko Muženič na zaslišanju pred preiskovalno komisijo DZ

Dosedanji direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič je bil premeščen na delovno mesto policijskega svetnika na Policijski akademiji. Vloga za premestitev je podal sam. Kot vršilec dolžnosti direktorja ga je v vrhu NPU zamenjal Borut Franca, so potrdili na Generalni policijski upravi.

Kot so navedli, je Darko Muženič vlogo za premestitev podal 15. junija, ob tem pa je navedel, da z dnem premestitve odstopa s položaja direktorja NPU.

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Policije Danijel Lorbek je odstop sprejel in z današnjim dnem za vršilca dolžnosti direktorja NPU imenoval Boruta Franca. Na tem mestu bo Franca deloval do imenovanja novega direktorja, vendar največ za obdobje šestih mesecev, so dodali na generalni policijski upravi.

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22. 06. 2026 09.53
Policija počasi spet pridobiva na ugledu. Bo pa še trajalo, da se popravi vsa škoda storjena v zadnjih 4 letih.
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