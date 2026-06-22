V vrhu NPU Darka Muženiča zamenjal Borut Franca

Kot so navedli, je Darko Muženič vlogo za premestitev podal 15. junija, ob tem pa je navedel, da z dnem premestitve odstopa s položaja direktorja NPU.

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Policije Danijel Lorbek je odstop sprejel in z današnjim dnem za vršilca dolžnosti direktorja NPU imenoval Boruta Franca. Na tem mestu bo Franca deloval do imenovanja novega direktorja, vendar največ za obdobje šestih mesecev, so dodali na generalni policijski upravi.