V vročih mesecih brez pudra in korektorja!

Voda, voda in še enkrat … voda

Hidratacija je prvi in ključni korak do lepe in sijoče kože. Navlažite kožo od znotraj in telesu zagotovite dovolj vode, zmerno skozi cel dan. Priporočljivo je, da vsako jutro pred zajtrkom spijete 3 dcl tople vode z limoninim sokom in tako spodbudite čistilne procese že v samem začetku dneva. Nato redno, skozi cel dan pijte dovolj vode, priporočljivi so 2 do 3 litri na dan. Saj veste, nega kože se začne odznotraj.

Dobra prekrvavitev

Dobra prekrvavitev poskrbi, da bo vaša koža napeta in sijoča. Kako do nje? Privoščite si masažo z olivnim ali mandljevim oljem, ki bo koži olajšala izmenjavo tekočin in izločanje umazanije. Vsaj enkrat na dva tedna si naredite piling, ki bo odstranil odmrle celice in spodbudil obnovo novih kožnih celic. Piling si lahko pripravite kar s sestavinami, ki jih najdete doma: npr. sol in limonin sok ali kavna zrnca in med. Po pilingu dopolnite nego s primerno kremo, ki bo kožo navlažila in nahranila.