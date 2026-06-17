V vročini in ob neurjih ne pozabite na zaščito živali

"Vročina lahko povzroči stres, zmanjšan apetit, padec proizvodnih rezultatov, dehidracijo, pregretje organizma in v najhujših primerih tudi pogin živali. Rejne živali, hišni ljubljenčki in druge živali morajo imeti v vročih dneh ves čas na voljo zadostne količine sveže pitne vode in možnost umika v senco oziroma hladnejše prostore," opozarjajo.

Hišni ljubljenčki naj imajo poleti možnost umika v senco. Živali na sprehode peljite zgodaj zjutraj ali pozno zvečer in jih nikoli ne puščajte v parkiranem vozilu.

Rejne živali visoke temperature praviloma prenašajo slabše kot nizke, zato naj imajo vedno dostop do čiste vode in sence, hlevi naj bodo prezračeni. "Lastniki oziroma skrbniki živali morajo poskrbeti, da živali v prostorih niso prenatrpane, potrebna opravila naj se izvajajo v hladnejšem delu dneva, še zlasti pa je pomembno, da skrbniki pogosteje preverjajo zdravstveno stanje živali."

"Organizatorji poletnih prireditev, kjer sodelujejo živali, naj čas prireditve prilagodijo tako, da se živali čim manj ali sploh ne izpostavljajo visokim temperaturam, neposrednemu soncu in fizičnim obremenitvam. Priporočljivo je, da se poleti aktivnosti izvajajo v jutranjih in večernih urah, po potrebi pa naj prireditev odpovejo ali prilagodijo glede na vremenske razmere. Poskrbeti je treba, da imajo živali na prireditvi na voljo senco in dovolj čiste in sveže vode."