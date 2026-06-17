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Slovenija

V vročini in ob neurjih ne pozabite na zaščito živali

Ljubljana, 17. 06. 2026 08.34 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
N.L.
Hlajenje živali

V poletnih mesecih je treba pred vročino in ekstremnimi vremenskimi pojavi zaščititi tudi živali. "Med ključnimi ukrepi so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter zaščita živali pred nenadnimi neurji," svetujejo na Upravi za hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

"Vročina lahko povzroči stres, zmanjšan apetit, padec proizvodnih rezultatov, dehidracijo, pregretje organizma in v najhujših primerih tudi pogin živali. Rejne živali, hišni ljubljenčki in druge živali morajo imeti v vročih dneh ves čas na voljo zadostne količine sveže pitne vode in možnost umika v senco oziroma hladnejše prostore," opozarjajo.

Hišni ljubljenčki naj imajo poleti možnost umika v senco. Živali na sprehode peljite zgodaj zjutraj ali pozno zvečer in jih nikoli ne puščajte v parkiranem vozilu.

Rejne živali visoke temperature praviloma prenašajo slabše kot nizke, zato naj imajo vedno dostop do čiste vode in sence, hlevi naj bodo prezračeni. "Lastniki oziroma skrbniki živali morajo poskrbeti, da živali v prostorih niso prenatrpane, potrebna opravila naj se izvajajo v hladnejšem delu dneva, še zlasti pa je pomembno, da skrbniki pogosteje preverjajo zdravstveno stanje živali."

"Organizatorji poletnih prireditev, kjer sodelujejo živali, naj čas prireditve prilagodijo tako, da se živali čim manj ali sploh ne izpostavljajo visokim temperaturam, neposrednemu soncu in fizičnim obremenitvam. Priporočljivo je, da se poleti aktivnosti izvajajo v jutranjih in večernih urah, po potrebi pa naj prireditev odpovejo ali prilagodijo glede na vremenske razmere. Poskrbeti je treba, da imajo živali na prireditvi na voljo senco in dovolj čiste in sveže vode."

Lastniki naj živalim zagotovijo možnost hitrega umika v zavetje.
Lastniki naj živalim zagotovijo možnost hitrega umika v zavetje.
FOTO: Bobo

Poleti nevšečnost povzročajo tudi močni nalivi, sunki vetra, udari strel in toča. Lastniki naj živalim zagotovijo možnost hitrega umika v zavetje, preverijo naj tudi stabilnost ograj, napajalnikov in nadstreškov in odstranijo predmete, ki jih lahko odnese veter.

Po neurju naj lastniki preverijo stanje živali in po potrebi kontaktirajo veterinarja.

Električni sistemi in izpad elektrike

"Posebno pozorni v ekstremnih vremenskih razmerah morajo biti rejci in skrbniki živali, katerih življenje ali dobrobit sta neposredno odvisna od delovanja električnih sistemov. To velja za hleve z mehanskim prezračevanjem, perutninske farme, prašičerejske objekte, objekte s samodejnim napajanjem ali krmljenjem, inkubatorje in valilnice, akvakulturo in ribogojnice ter terarije in akvarije z ogrevalnimi sistemi," so v sporočilu za javnost še zapisali v Upravi.

Nekajurni izpadi električne energije lahko v vročini povzročijo množične pogine živali zaradi pregretja in pomanjkanja prezračevanja.

Lastniki naj imajo pripravljen načrt za primere, ko elektrike ni. Torej delujoč agregat, zadostna količina goriva, alarmni sistem za obveščanje o prekinitvah dobave električnega toka, sistemi za opozarjanje ob odpovedi prezračevanja ter redno preverjanje delovanja rezervnih sistemov.

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torks11
17. 06. 2026 09.38
Na avto in psa povprečen Slovenec nikoli ne pozabi. Tega mamo največ.
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