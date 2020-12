V vrstah gospodarstva vre: 'Gre za resno zavajanje države in krajo pravice do dela'

Tudi včerajšnja izjava vodje svetovalne skupine za covid o možnem odpiranju nekaterih varnejših dejavnosti jim je vlila nekaj upanja. " Tam, kjer se da organizirati, da ljudje niso tesno skupaj. Prav gotovo vemo, da so trgovine varnejše od gostinskih lokalov," je povedala Bojana Beović . A danes jih je čakal hladen tuš. "Verjamem, da je vedela, kaj je izjavila, in še toliko bolj me čudi, da vlada svoje lastne strokovne skupine ne posluša," pove Lahova.

Med podjetniki, ki ne smejo delati, je vse več nerazumevanja, izpostavlja Smiljan Škarica, predsednik sekcije frizerjev in kozmetikov: "Še najmanj en teden ostajamo zaprti, kar pomeni, da nas silijo delati na črno–tiste, ki nismo vir okužb in ki smo se vsega držali. Tukaj gre za resno zavajanje države in krajo pravice do dela."Niso le mali trgovci tisti, ki decembra zaradi svojih zaprtih trgovin trpijo velike izpade dohodka, dodaja."Najmočnejši tedni so zdaj, ko je sezona, torej dva tedna pred božičem, in to so ključni dnevi, ko ustvarimo največ prihodka."