Javni zavodi: Stroška testiranj ne moremo kriti sami, nihče nas ne upošteva

Precepljenost zaposlenih v vrtcih je okoli 40-odstotna, ocenjujejo v Skupnosti vrtcev Slovenije. "Po moji hitri oceni bi se strošek v našem vrtcu na mesečni ravni gibal med 8000 in 9000 evri," pravi Janja Bogataj, ravnateljica Vrtca Škofja Loka. V Združenju ravnateljev vrtcev Slovenije pa so kritični do pristojnih, saj jim nihče ne posreduje potrebnih informacij: "V sredo naj bi se sestali z ministrico, vendar dvomimo, da nas bodo kakor koli upoštevali." V Skupnosti socialnih zavodov medtem opozarjajo: "Te stroške mora kriti proračun, ne pa da se z njimi dodatno obremenjujejo domovi, posledično pa se to prevali na oskrbnine, ki jih plačujejo stanovalci in njihovi svojci."

Kot je znano, od 23. avgusta hitri testi na novi koronavirus ne bodo več brezplačni. Kot v gospodarskem sektorju se tudi v javnih ustanovah v zvezi s tem pojavljajo številna vprašanja, zlasti kdo bo nosil strošek testiranja za zaposlene, ki niso niti cepljeni niti prebolevniki. "Odprtih vprašanj je mnogo," pravi Romana Epih, predsednica Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije.

Če bo testiranje za zaposlene res plačljivo, je treba posebej poudariti, da vrtci v finančnem planu nismo predvideli tega stroška, zagotovo pa ta strošek ne sme iti na račun dviga cen, saj bi na ta način bremenili starše. —Janja Bogataj, Skupnost vrtcev Slovenije

Kot pravi, še vedno ne vedo, kdo bo nosil stroške testiranja, "zaposleni zagotovo ne". Kot dodaja, pa bo, če bo strošek padel na zavod, pomembno še vprašanje, ali bo testiranje potekalo dvakrat ali trikrat tedensko. "Ob dvakratnem testiranju bomo v prekršku za nekaj ur," izpostavlja Epihova. Po njenih besedah bo višina stroška odvisna od cene testerjev in dogovora z izvajalcem testiranja. Janja Bogataj iz Skupnosti vrtcev Slovenije razmišlja podobno in je kritična do pristojnih, saj "še nimamo nobene informacije, kako naj bi se izvajalo testiranje, kdo bo plačnik, kje bodo mesta za testiranje in kdo bo preverjal pogoj PCT. Skratka, tik pred začetkom izvajanja ukrepov smo vrtci brez nujno potrebnih informacij." Poudarja, da vrtci v finančnem planu niso predvideli tega stroška, zagotovo pa ta strošek ne sme iti na račun dviga cen oskrbnin, saj bi na ta način bremenili starše. Bogatajeva je tudi ravnateljica Vrtca Škofja Loka: "Po moji hitri oceni bi se strošek v našem vrtcu na mesečni ravni gibal med 8000 in 9000 evri, kar pomeni, da si kot delodajalec tega plačila ne moremo privoščiti."

icon-expand "Na MIZŠ je potekal sestanek s predstavniki šol, vrtcev pa niso povabili, čeprav bomo mi prvi, ki bomo morali v ponedeljek, 23. 8., zagotavljati upoštevanje pogoja PCT," so kritični v Skupnosti vrtcev Slovenije. FOTO: Miro Majcen

Bogatajeva ocenjuje, da je trenutna precepljenost zaposlenih v vrtcih okoli 40-odstotna: "Približno taka, kot je slovensko povprečje." Obe sogovornici sta kritični do pristojnih: "Vrtci smo bili do zdaj popolnoma spregledani – tako v zadnji uredbi o presejalnem programu kot tudi v pripravi na novo šolsko leto. Res je, da smo danes dobili povabilo za sestanek z ministrico v sredo, vendar dvomimo, da nas bodo kakor koli upoštevali," pravi Epihova. Bogatajeva dodaja: "Že dolgo je jasno, da se z vrtci ne ukvarja nihče, občutek imamo, da smo naključni del vzgojno-izobraževalnega sistema. Včeraj je na MIZŠ potekal sestanek s predstavniki šol, vrtcev pa niso povabili, čeprav bomo mi prvi, ki bomo morali v ponedeljek, 23. 8., zagotavljati upoštevanje pogoja PCT. Vrtci smo odprti vse leto, s svojo dejavnostjo močno podpiramo ostale panoge v državi, vendar smo po krivici velikokrat spregledani." Bodo strošek testiranj v domovih za ostarele nosili stanovalci in njihovi svojci? S podobnimi težavami se soočajo tudi v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. "Ker uredba določno ne opredeljuje zaposlenih v socialnovarstvenih zavodih, za katere bi se sredstva za izvajanje presejalnega programa zagotavljala v proračunu, smo za pojasnilo zaprosili ministrstvo za zdravje, vendar odgovora do tega trenutka nismo prejeli. Naše stališče je, da mora stroške hitrega testiranja nujno kriti proračun, še posebej, če so testiranja obvezna, ne pa da se z njimi dodatno obremenjujejo domovi, kajti posledično se to prevali na oskrbnine, ki pa jih plačujejo stanovalci in njihovi svojci. To za nas ni sprejemljivo," pravi sekretar skupnosti Denis Sahernik. Izračuna, kako bi se to poznalo na ceni oskrbnine, še nimajo. "Upamo, da s to ne bo zgodilo in da bodo zaposleni v socialnovarstvenih zavodih dodani med izjeme uredbe," izpostavlja sogovornik.

Bojimo se, da obstoječi ukrepi v zvezi s testiranjem pri zaposlenih v socialnovarstvenih zavodih ne bodo dobro sprejeti, kar lahko povzroči večji odliv kadra v druge panoge in posledično še zaostri kadrovsko krizo v domovih. —Denis Sahernik, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Povsem ažurnih podatkov o precepljenosti v domovih za starejše nima, saj je za izvedbo cepljenja pristojen NIJZ. "Po podatkih iz ankete, ki smo jo izvedli sredi junija, se je v povprečju cepila malo več kot polovica zaposlenih. Stopnja zaščite pa je v resnici višja, saj je okužbo s koronavirusom prebolelo več kot 40 odstotkov delavcev v domovih za starejše in posebnih zavodih za odrasle," poudarja. Del zaposlenih je tako še vedno znotraj devetmesečnega obdobja, ko so zaščiteni in lahko cepljenje še odložijo. Prav tako so od izvedbe ankete nekateri domovi že organizirali ponovna skupinska cepljenja ali pa jih načrtujejo, je navedel Sahernik. Po njegovih besedah se v skupnosti zavedajo, da se s problemom nezadostne precepljenosti ne soočamo samo v Sloveniji, pač pa tudi drugje po svetu. "Bojimo pa se, da obstoječi ukrepi v zvezi s testiranjem pri zaposlenih v socialnovarstvenih zavodih ne bodo dobro sprejeti, kar lahko povzroči večji odliv kadra v druge panoge in posledično še zaostri kadrovsko krizo v domovih," poudarja sogovornik.

icon-expand Bo strošek testiranja zaposlenih padel na stanovalce in njihove svojce? FOTO: Dreamstime