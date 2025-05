V vrtcu na Igu otrok padel v jašek

Na Policijski upravi Ljubljana so nam potrdili, da so bili včeraj dopoldne obveščeni, da je na območju ene od vzgojno-varstvenih ustanov otrok padel v jašek za meteorno vodo.

Zaposleni v vrtcu so nemudoma poklicali 112, na kraj pa so prispeli gasilci, policisti in reševalci. Po besedah ravnateljice so otroka prepeljali v UKC Ljubljana, po do zdaj znanih informacijah naj bi se lažje poškodoval.

Poškodovani jašek so sanirali. Na igrišču se nahaja še en jašek, ki pa ni poškodovan, je še dodala ravnateljica.

Policisti so včeraj opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah.

O dogodku je sicer prvi poročal Žurnal24.