Kričanje na otroke: starši opozarjajo na sporno vedenje vzgojiteljice

Spletni portal Lokalec.si je v uredništvo prejel anonimno pismo zaskrbljenih staršev otrok, ki obiskujejo vrtev Ruše. Ena izmed vzgojiteljic naj bi namreč kričala na otroke in jih celo privezovala na stole s trakovi - kar so starši tudi posneli.

V prijavi, ki je namenjena članom sveta zavoda in sveta staršev, je zapisano, da sta starša zadnji teden v novembru lansko leto v času kosila vstopila v garderobo jaslic in "okamenela od groze". Iz prve igralnice naj bi namreč slišala zverinsko kričanje vzgojiteljice in neutolažljiv jok otroka.

Ko sta vstopila v prostor sta videla, da so otroci - gre za jaslične otroke - sedeli za mizami ob polnih krožnikih. Eden izmed otrok je glasno jokal, očitno že kar nekaj časa, pišeta starša, saj "je bil čisto rdeč v obraz", iz nosu mu je tekel smrkelj v usta, vzgojiteljica pa naj bi kričala na njega.

"Njene besede si bova zapomnila za vedno in nama še zdaj zvenijo v glavi. Na otroka je kričala: Zakaj se dereeeeeeeš! Tvoje dretje moti delovni proces, Takoj prenehaj!!!!!!" Otrok je bil po besedah staršev s trakom privezan na stol."Menda jih (vzgojiteljica) že vsa leta privezuje na stolčke. Seveda z dovoljenjem vodstva,"pišeta starša v anonimnem pismu, ki sta dogodek tudi posnela.

Od drugih staršev sta kasneje izvedela, da ima omenjena vzgojiteljica "večkrat takšne izpade" ter da se je zaradi njih morala že večkrat zagovarjati.

Ali so zoper vzgojiteljico prejeli pritožbo s strani staršev, smo povprašali tudi vodstvo vrtca Ruše, a odgovora še nismo prejeli. Je pa ravnatelj Osnovne šole Janko Glazer iz Ruš Ladislav Pepelnik za portal Lokalec.si dejal, da je vzgojiteljica res povzdignila glas nad otroka, glede privezovanja otrok pa: "Preventivno pripenjanje otrok pa je zgolj iz varnostnih razlogov, saj je s tem poskrbljeno, da otroci ne padejo s stola."Z vzgojiteljico je opravil razgovor in ji izrekel strogi pisni opomin in odredil dodatno spremljavo njenega dela.

Ali so zoper vzgojiteljico prejeli kakršnokoli prijavo, smo povprašali tudi na pristojnem Inšpektoratu. Odgovor še čakamo.