V Vrtojbi imajo dovolj smradu, hrupa in prahu

Njihove zahteve že vsa leta podpira tudi Občina Šempeter-Vrtojba. To je na današnjem shodu še enkrat poudaril župan Milan Turk. "Celotna situacija je taka, da ta naprava obratuje brez potrebnih dovoljenj. Papirji oziroma stara zgodovinska dejstva, na katere se sklicujejo, niso ustrezni dokumenti. Prav gotovo pa naprava, ki je bila postavljena okoli leta 1975, tudi z vidika okoljskih predpisov danes ne more več obratovati," je poudaril Turk.

Asfaltna baza je postavljena na območju nekdanje gramoznice, kjer so že v 80. letih prejšnjega stoletja prenehali izkoriščati gramoz. Že nekdanja skupna Občina Nova Gorica in nato Občina Šempeter-Vrtojba sta si po sanaciji območja tam zamislili športno-rekreativne površine in to tudi vnesli v občinske prostorske načrte.