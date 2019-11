V vsakih sanjah je nekaj resnice.

Se kdaj zalotite, da sanjarite kar sredi dneva? Morda o počitnicah v daljnih krajih, prenovi stanovanja ali o novem avtomobilu . Pravijo, da je v vsakih sanjah nekaj resnice, zato o njih velja razmisliti in sem ter tja kakšne tudi doživeti. Ni lepšega, kot si končno uresničiti sanje , o katerih ste razmišljali že desetletja. Spodaj opisujemo nekaj presenetljivih sanj, ki jih lahko doživite tudi v novi nagradni igri Gorenjske banke na dozivisanje.si .

Opazovati severni sij je super, opazovati ga za novo leto pa je epsko. Doživi te sanje (dozivisanje.si) na Islandiji. Seveda bo poskrbljeno za prevoz, nastanitev in penino. Ko bodo prijatelji na družbena omrežja objavljali fotografije ognjemeta z Velike planine ali kozarcev penine na vrhu Nebotičnika, boste vi samo zamahnili z roko in uživali v opazovanju polarnega »ognjemeta« v družbi vam ljubljene osebe. Sanjsko, ni kaj.

Vsi poznamo druščino iz serije Prijatelji, njihove dogodivščine in neskončno posedanje na rdečem kavču. Zakaj ne bi vaša naslednja prenova stanovanja sledila navdihu legendarnih kosov pohištva, s katerimi boste navdušili svoje prijatelje in med pogovori iskali vzporednice med svojimi dogodivščinami in tistimi iz serije. Zabavno!

Dnevno sobo ti bodo opremili z dvosedom, okrasnimi blazinami, klubsko mizico, preprogo ... Vse v stilu stanovanja, v katerem so se družili Rachel in ostala klapa.

Predvsem moški, no pa tudi nekatere predstavnice nežnejšega spola, sanjarijo o prav nič nežnem dirkanju z avtomobili. Le zakaj bi se upirali klicu adrenalina? V Nürburg romajo vsi dirkači po duši. Tam lahko sanje dobesedno zapeljete.

Dvanajst dirkalnih krogov za volanom BMW M4 Competition, v katerih boš sanje dobesedno zapeljal. Ti doživiš sanje , Gorenjska banka poskrbi za prevoz do dirkališča in nazaj.

Doživi sanje in izdahni ‘DA’ oblečena v stilu Meghan Markle. Podarijo ti šivanje poročne obleke po meri, z vlečko in vključeno tiaro.

No, tole pa so čisto ženske sanje. Videli smo, kako je Meghan Markle na svoj sanjski dan sijala v poročni obleki . Zakaj ne bi njena obleka predstavljala inspiracije za vašo obleko, narejeno po meri? Počutili se boste kot prava princesa. Za svojega princa boste tisti dan to celo postale!