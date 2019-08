Vse enote Lekarne Ljubljana znova vključene v informacijski sistem

V vseh 52 enotah Lekarne Ljubljana tako danes spet izdajajo zdravila na e-recept, opraviti je mogoče nakup zdravil brez recepta in drugih izdelkov.

Lekarna Ljubljana je bila v ponedeljek tarča napada izsiljevalskega virusa, ki je začasno onemogočil delovanje informacijskega sistema.Vse enote so po napadu v torek zaprle svoja vrata. V sredo so enote zdravila izdajale le na papirnati recept, in še to le za zdravila, ki jih ni bilo treba doplačati. Enako je veljalo za ljubljansko dežurno lekarno pri polikliniki.