V Vuzenici škode po ujmi za najmanj 1,3 milijona evrov, vrtec že sanirali

V Vuzenici so tudi danes nadaljevali odstranjevanje posledic sobotnega neurja z močnim dežjem. Meteorne vode so namreč skupaj z muljem zalile okoli 30 hiš, poškodovale občinske ceste in druge javne površine, sprožilo se je več plazov.

Med drugim je zalilo prostore nedavno obnovljenega vrtca, ki pa so jih zaposleni, gasilci in drugi prostovoljci uspeli očistiti in osušiti, tako da se bodo po dveh dneh ureditve varstva v bližnji šoli vrata vrtca v sredo ponovno odprla.