V začetku leta poskrbite za gredice

Cvetlične in zelenjavne gredice poskrbijo, da vrt uporabite raznoliko in mu podelite tudi osebno noto.

Gredice lahko oblikujete v obliki krivulje, kroga ali loka in s tem dosežete različne vizualne učinke ter popestrite izgled vrta. Ustvarjalni ljubitelji vrtov vedo, da je pri izbiri rastlin pomembna barva cvetov, oblika listov in prožnost rastlin. Ko je sonce že dovolj ogreje zemljo se lotimo rahljanja zemlje. Zrahljajte zbito zemljo Rahljanje, prezračevanje ter odstranjevanje plevela so osnove nege in vzdrževanja gredic. Pri zdravi rasti rastlin igra posebno vlogo stanje in kakovost tal, saj le zrahljana tla dobro absorbirajo vodo. Najboljše orodje za to nalogo je rahljalnik, ki prepreči kapilare v zbiti zemlji. Kapilare so fine cevke, skozi katere voda izhlapi še preden doseže korenine. Zemlja mora biti prezračena in obogatena s hranili, zato v začetku sezone primešamo humus. Ročni rahljalnik poskrbi za prezračevanje tal in zrahlja zemljo, ne da bi poškodoval korenine. Primeren je za manjše gredice, kamnita tla in delo v gredicah, kjer so rastline strnjeno zasajene. GARDENA combisystem Rahljalnik-grablje ponuja kar 2 orodja v eni napravi, saj grablje enostavno odstranijo že zrahljani plevel.

icon-expand Rahljalnik-male grablje ponuja dve praktični vrtni orodji v enem, za manj naporno odstranjevanje plevela. FOTO: Arhiv ponudnika

Posadite rastline Ko gre za sajenje gredic, ustvarjalnost ne pozna meja. Posebej privlačen učinek dosežemo, če v kompoziciji združimo majhne in velike rastline. Manjše postavimo spredaj, da skrijejo neugledna stebla večjih rastlin - ognjič in delfinija tvorita res lep par. Pri sajenju gredic z zelišči ali zelenjavo pa velja previdnost, saj se vse rastline med seboj ne ujemajo. Kumara in paradižnik se ne marata, bučke in peteršilj pa tvorita popoln par. Preden pričnete s sajenem rastlin skrbno izberite ustrezne sosede na gredici. Za lažje načrtovanje vrtov lahko uporabite brezplačni načrtovalnik vrtov GARDENA myGarden , ki ponuja številna orodja za izris vašega sanjskega vrta.

icon-expand GARDENA myGarden je brezplačno spletno orodje za načrtovanje in izris vašega vrta. FOTO: Arhiv ponudnika

Da bo delo potekalo brez umazanih rok in poškodb, vam GARDENA rokavice za sajenje in obdelavo tal nudijo izjemno zaščito ne glede na vrtnarsko opravilo. Priročna in vodoodporna nitrilna prevleka na dlaneh zagotavlja optimalen oprijem. Vzdržljivi materiali zagotavljajo popolno prileganje, udobje in zračnost, ter delo brez potnih rok! Funkcija Mobile Touch na palcu in kazalcu poskrbi za upravljanje zaslona na dotik, ne da bi sneli rokavice.

icon-expand Rokavice so idealne za sajenje na gredah, odstranjevanje plevela in pri delu z mokro zemljo. FOTO: Arhiv ponudnika

Orodja GARDENA combisystem omogočajo delo brez bolečin v hrbtu, saj imajo vsa majhna orodja combisystem odstranljiv ročaj, katerega lahko zamenjate s poljubnim lesenim, aluminijastim ali teleskopskim držalom combisystem. Prekopajte gredice Optimalna nega in vzdrževanje gredic vključuje tudi prekopavanje tal, ki poskrbi za prezračevanje. Ob večjih opravilih prekopavanja ali ustvarjanja gredic se zavzeti vrtnar hitro izčrpa. GARDENA combisystem Vrtna motika je primerna za okopavanje, prezračevanje, grabljenje in izravnavo tal. Visokokakovostno jeklo in premaz Duroplast zagotavljata dolgo življenjsko dobo in zaščito pred korozijo. Za udobno delo stoje priporočamo držalo dolžine 130 cm ali 150 cm.

icon-expand Velika motika z nazobljenim rezilom omogoča enostavno prodiranje v zemljo in rastlinam prijazno delo. FOTO: Arhiv ponudnika