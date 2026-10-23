Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

V začetku novembra na voljo 180.000 odmerkov cepiv proti gripi

Ljubljana , 23. 10. 2026 15.46 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Cepljenje

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je zaradi zamud pri dobavi dela naročenega cepiva zagotovil dodatno cepivo, tako bo v začetku novembra predvidoma na voljo 180.000 odmerkov cepiv proti gripi. Cepivo bodo izvajalcem cepljenja začeli razdeljevati v prihodnjem tednu, cepljenje pa se bo začelo 2. novembra, so zapisali na spletni strani.

Do 30. oktobra bo NIJZ izvajalcem cepljenja razdelil 50.000 odmerkov cepiva Influvac, ki so trenutno na zalogi. Predvidoma v istem tednu bo v Slovenijo prispelo še dodatnih 50.000 odmerkov tega cepiva, njihovo razdeljevanje pa se bo začelo takoj po prejemu.

Bolezen
Bolezen
FOTO: Shutterstock

NIJZ bo zagotovil še 80.000 odmerkov cepiva Fluad, ki je registrirano za preprečevanje gripe pri odraslih, starih 50 let in več. Cepivo bo v Slovenijo predvidoma prispelo do konca oktobra, razdeljevanje pa je predvideno v prvem tednu novembra.

Cepljenje proti gripi priporočajo vsem prebivalcem, starejšim od šestih mesecev, zlasti tistih z večjim tveganjem za težji potek bolezni. To so starejši od 65 let, kronični bolniki, nosečnice, majhni otroci in osebe z izrazito prekomerno telesno težo. Cepljenje priporočajo tudi zaposlenim v zdravstvu.

Cepljenje proti gripi je brezplačno, krije ga obvezno zdravstveno zavarovanje.

Spomnili so, da imajo letos proizvajalci cepiv proti gripi proizvodne težave, zaradi česar so dobave zamujale.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
cepljenje gripa

Matjašičeva ne gre v DZ: Nisem kandidirala za hišo butalcev

Vizita.si Gripa se širi: Novih 20.000 odmerkov cepiva na voljo sredi decembra
24ur.com Pričelo se bo cepljenje proti gripi: Slovenija že prejela naročene odmerke
24ur.com NIJZ pred začetkom sezone svetuje cepljenje proti gripi
24ur.com Cepiva zamujajo, začetek cepljenja proti gripi prestavljen na november
24ur.com Prispele dodatne zaloge cepiva proti gripi
24ur.com Začenja se cepljenje proti gripi, ki je tudi letos brezplačno
24ur.com Proti gripi se bo mogoče cepiti predvidoma od začetka oktobra
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tako je hčerkama pokazal, koliko mu pomenita
Spremljali smo jo v MasterChefu, zdaj je razkrila veselo novico
Spremljali smo jo v MasterChefu, zdaj je razkrila veselo novico
Nekdanji tekmovalec Kmetije pokazal svojo malo družino
Nekdanji tekmovalec Kmetije pokazal svojo malo družino
Odraščali so v senci slavnega brata, za zaprtimi vrati pa se je dogajalo marsikaj
Odraščali so v senci slavnega brata, za zaprtimi vrati pa se je dogajalo marsikaj
zadovoljna
Portal
Znova dokazala, zakaj velja za eno najbolje oblečenih žensk na svetu
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, dvojčki so odprti za nova poznanstva
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, dvojčki so odprti za nova poznanstva
Usnjene hlače, ki so pravi modni hit letošnje jeseni
Usnjene hlače, ki so pravi modni hit letošnje jeseni
Po treh propadlih zakonih spet pred oltar: "Tokrat je drugače"
Po treh propadlih zakonih spet pred oltar: "Tokrat je drugače"
vizita
Portal
Holesterol ne prihaja le od kebabov in burgerjev: zdravnik razkriva, katera hrana je slaba za jetra
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Kdaj kilogrami postanejo zdravstveno tveganje? Odgovor ni tako preprost
Spanje lahko razkriva tveganje za srčna obolenja do 10 let vnaprej
Spanje lahko razkriva tveganje za srčna obolenja do 10 let vnaprej
Umetnost dostojnega staranja na Japonskem se ne skriva le v prehrani
Umetnost dostojnega staranja na Japonskem se ne skriva le v prehrani
cekin
Portal
5.000 ljudi bo ostalo brez službe. Banka pravi, da jih nadomešča umetna inteligenca
Kdaj v pokoj? V začetku leta 2027 ali konec letošnjega leta?
Kdaj v pokoj? V začetku leta 2027 ali konec letošnjega leta?
EU pritisnila na velikane pijač: to bo novo na plastenkah
EU pritisnila na velikane pijač: to bo novo na plastenkah
Pripravite se na dodatne stroške
Pripravite se na dodatne stroške
moskisvet
Portal
Hollywood izgubil še eno legendo: spomin na igralca, ki je zaznamoval Top Gun
Premik ure ni nedolžen: Tako vpliva na vaše možgane, spanec in počutje
Premik ure ni nedolžen: Tako vpliva na vaše možgane, spanec in počutje
William ima nov razlog, da Harryju ne zaupa: Novi udarec, ki poglablja razkol
William ima nov razlog, da Harryju ne zaupa: Novi udarec, ki poglablja razkol
Je Hollywood ubil filmsko zvezdo – ali pa smo jo ubili mi, ko smo nehali hoditi v kino?
Je Hollywood ubil filmsko zvezdo – ali pa smo jo ubili mi, ko smo nehali hoditi v kino?
dominvrt
Portal
Napaka, ki lahko trajno poškoduje nagrobnik
Trik, ki orhidejo prebudi bolj kot katero koli gnojilo
Trik, ki orhidejo prebudi bolj kot katero koli gnojilo
Kaj storiti, če se netopirji naselijo na vašem podstrešju?
Kaj storiti, če se netopirji naselijo na vašem podstrešju?
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
Sesalnik ne vleče več kot nekoč? Krivec je pogosto ena stvar, na katero skoraj vsi pozabimo
okusno
Portal
Pozabite na klasične krompirjeve priloge: tako pripravljen krompir bo zvezda kosila
Hitra sladica za noč čarovnic, ki očara na prvi pogled: čokoladno pecivo z duhci
Hitra sladica za noč čarovnic, ki očara na prvi pogled: čokoladno pecivo z duhci
Tekmovalkin nepričakovani odhod spremenil nadaljnji potek MasterChefa
Tekmovalkin nepričakovani odhod spremenil nadaljnji potek MasterChefa
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
Ta preprost trik lahko popolnoma spremeni okus vašega kosila
voyo
Portal
Pikapolona in Črni maček
Zaton vitezov
Zaton vitezov
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022