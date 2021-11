V zadevi Marina pričal vodja kriminalistične preiskave

Cindrič je tožilstvu predlagal odreditev različnih preiskovalnih metod, ki so vključevale tajno opazovanje in delovanje ter tudi enkratni navidezni odkup spolni storitev. Kot je danes pojasnil kriminalist, so se zavedali, da bodo tajni delavci šli v bordel, kjer se ponujajo spolne storitve, ukrep navideznega odkupa pa je bil potreben, da tajni delavec ne bi preveč izstopal. Ukrepi so bili po njegovem nujni za zbiranje podatkov oz. dokazov.

Cindrič je na poizvedovanje odvetnika Miho Šošića, ki zagovarja Dejana Šurbka, da je bil en primer, ko je dekle pristalo na to, da se s tajnim delavcem dobi izven tudi kluba Marina, da pa je to pogojevalo z izplačilom denarja. Na vprašanje, ali so bila porabljena sredstva za druženje izven kluba, je Cindrič nato dejal, da sam ni zagotovil denarja, da pa meni, da je bil denar porabljen, kot izhaja iz poročila. Kot je poudaril, to ni bil dogovor za seks, ampak za kosilo.

Sergej Racman, Dejan Šurbek, Jože Kojc, Vesna Ternovec in družba Cratos naj bi zlorabljali prostitucijo v hudodelski združbi. Tako naj bi na sofisticiran način pod krinko opravljanja gospodarske dejavnosti nočnega kluba izkoristili več kot 400 deklet, ki so sprejela najmanj 148.000 moških obiskovalcev. Da so bila dekleta v prostitucijo prisiljena, naj bi dokazovalo dejstvo, da so morala plačevati vstopnino v klub, obtoženi pa so vzpostavili odnos njihove podrejenosti. Družba Cratos naj bi pri tem pridobila za najmanj 21 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi.

Obtoženi trdijo, da je šlo za erotični klub, ki je gostom nudil intimo, gostje pa da so se sami odločali, kaj bodo tam počeli.