V zadevi Marinblu pogojna obsodba Rozane in Tima Šuštarja

Marinblu FOTO: POP TV

Sodišče je po potrditvi sporazuma obtoženi Rozani Šuštar prisodilo pogojno zaporno kazen enega leta in osem mesecev s preizkusno dobo treh let ter 3000 evrov denarne kazni. Sodišče je ob tem ugotovilo, da je obtožena storila dve kaznivi dejanji kršenja temeljnih pravic delavcev in kaznivo dejanje ponarejanja poslovnih listin. Timu Šuštarju je sodišče za pomoč pri kaznivih dejanjih izreklo šest mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta in 1000 evrov denarne kazni. Obtoženi je materi pomagal pri kršenju pravic delavcev. Sodišče je hkrati kaznovalo tudi podjetje Marinblu z denarno kaznijo v višini 10.000 evrov. Državna tožilka Tamara Pahor je sodišču namreč predložila nov, pravno veljaven sporazum o priznanju krivde za družbo Marinblu. Obtožena Rozana in Tim Šuštar sta dogovora s tožilstvom podpisala že aprila, a jih sodišče sprva ni sprejelo. Sodnica Barbara Franca je danes nato vse dogovore uradno potrdila. S kaznimi so se v dvorani strinjali vsi vpleteni, vključno z direktorjem podjetja Marinblu Dejanom Trivunčevićem in odvetniki.

Rozana Šuštar FOTO: POP TV

Niso plačevali nočnega dela in dodatkov

Iz podpisanih dokumentov je izhajalo, da so obtoženi med letoma 2019 in 2022 od osemkrat do 50-krat delovali v nasprotju z zakonom. Zaposlenim niso plačevali nočnega dela in dodatkov za delo ob nedeljah ali praznikih. Delavcem niso omogočili pravice do počitka, nekateri zaposleni pa so delali tudi po več kot 56 ur na teden. Vodstvo je ob tem vpisovalo lažne podatke o delovnih urah za 22 delavcev. Trije oškodovani delavci so v postopku že podali premoženjskopravne zahtevke. Eden izmed delavcev je odškodnino zahteval zaradi zmrznjenih rok, ostala dva pa zaradi neplačanega dela.

Zakaj priznanje krivde?