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Slovenija

V zadevi Marinblu pogojna obsodba Rozane in Tima Šuštarja

Koper, 19. 06. 2026 13.32 pred 1 uro 3 min branja 20

Avtor:
STA N.L.
Marinblu

Koprsko okrožno sodišče je obtoženi Rozani Šuštar in njenemu sinu Timu Šuštarju po priznanju krivde v zadevi Marinblu izreklo pogojni ter denarni kazni. Tudi podjetje Marinblu je dobilo denarno kazen. Vpleteni so s sklenitvijo sporazuma o priznanju krivde uradno zaključili odmevno afero izkoriščanja delavcev in ponarejanja poslovnih listin.

Marinblu
Marinblu
FOTO: POP TV

Sodišče je po potrditvi sporazuma obtoženi Rozani Šuštar prisodilo pogojno zaporno kazen enega leta in osem mesecev s preizkusno dobo treh let ter 3000 evrov denarne kazni. Sodišče je ob tem ugotovilo, da je obtožena storila dve kaznivi dejanji kršenja temeljnih pravic delavcev in kaznivo dejanje ponarejanja poslovnih listin.

Timu Šuštarju je sodišče za pomoč pri kaznivih dejanjih izreklo šest mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta in 1000 evrov denarne kazni. Obtoženi je materi pomagal pri kršenju pravic delavcev. Sodišče je hkrati kaznovalo tudi podjetje Marinblu z denarno kaznijo v višini 10.000 evrov.

Državna tožilka Tamara Pahor je sodišču namreč predložila nov, pravno veljaven sporazum o priznanju krivde za družbo Marinblu. Obtožena Rozana in Tim Šuštar sta dogovora s tožilstvom podpisala že aprila, a jih sodišče sprva ni sprejelo. Sodnica Barbara Franca je danes nato vse dogovore uradno potrdila. S kaznimi so se v dvorani strinjali vsi vpleteni, vključno z direktorjem podjetja Marinblu Dejanom Trivunčevićem in odvetniki.

Rozana Šuštar
Rozana Šuštar
FOTO: POP TV

Niso plačevali nočnega dela in dodatkov

Iz podpisanih dokumentov je izhajalo, da so obtoženi med letoma 2019 in 2022 od osemkrat do 50-krat delovali v nasprotju z zakonom. Zaposlenim niso plačevali nočnega dela in dodatkov za delo ob nedeljah ali praznikih. Delavcem niso omogočili pravice do počitka, nekateri zaposleni pa so delali tudi po več kot 56 ur na teden. Vodstvo je ob tem vpisovalo lažne podatke o delovnih urah za 22 delavcev.

Trije oškodovani delavci so v postopku že podali premoženjskopravne zahtevke. Eden izmed delavcev je odškodnino zahteval zaradi zmrznjenih rok, ostala dva pa zaradi neplačanega dela.

Zakaj priznanje krivde?

Današnji uspešen zaključek sojenja je sledil zapletu 11. junija, ko je sodišče sporazum sprva zavrnilo zaradi procesne napake. Takrat ob podpisu dogovora namreč ni bil prisoten odvetnik podjetja Marinblu, zato je sodnica obravnavo preložila in zahtevala nov, pravno veljaven dokument.

Priznanje krivde je predstavljalo velik preobrat v zadevi. Obtožena sta namreč v preteklosti očitke javno in odločno zavračala. Rozana Šuštar je ob izbruhu afere celo trdila, da v desetih letih poslovanja niso prejeli nobene pritožbe delavcev. Obtoženca poleg tega sprva nista prihajala na predobravnavne naroke in nista prevzemala sodne pošte, zaradi česar jima je sodnica celo zagrozila s prisilno privedbo.

Rozana Šuštar je po izreku sodbe stopila pred novinarje in pojasnila razloge za priznanje krivde. Kot je pojasnila, se je želela izogniti prekomernim stroškom in izgubi energije v dolgotrajnih sodnih postopkih, ki jo raje usmerja v poslovanje podjetja. Trdi namreč, da zaposlenih v resnici ni oškodovala, temveč jim je denar zgolj izplačevala na napačen in nezakonit način, preko potnih nalogov in v gotovini, kar naj bi s pregledom potrdila tudi finančna uprava.

"Če so dobili bruto izplačila za vse te nadure, nočno delo in praznike, bi jih morala po novem zakonu o dohodnini izplačati v neto zneskih. To pomeni, da bi morala jaz posebej plačati še prispevke, davke in razne druge dodatke. Ker so bili izplačani v bruto znesku, oni niso plačali nič. Storila sem kaznivo dejanje, ker je bilo izplačano na nepravi način," je dejala Šuštarjeva.

Krivdo za neupoštevanje delovnih ur in počitkov delavcev je pripisala svojim podrejenim, saj da jih sama ni mogla nadzirati ves dan. Ob tem je kritizirala medije in zanikala izkoriščanje tujih delavcev. Tistim delavcem, ki so se počutili izkoriščane in oškodovane, pa se je opravičila.

Afera Marinblu je izbruhnila junija 2022, ko so predstavniki Delavske svetovalnice razkrili izkoriščanje in skoraj suženjske razmere indijskih delavcev v podjetjih Marinblu in Selea. Slednje podjetje so pristojni organi medtem izbrisali iz poslovnega registra.

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KOMENTARJI20

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radar
19. 06. 2026 15.16
Sramota. Kriminalci, lopovi, izkoriscevalci, pokvarjenj politiki ... to so gospodarji slovenije. Zaprt bi jim morali dozivljrnjdko in pobrsti premozenje. Kako se lahko sodnik pogleda v ogledalo?
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0 0
vkp
19. 06. 2026 15.08
iz vseh, ki so sprožili v javnosti to kriminalno združbo, se zdaj sodišče dela dobesedno norca. Morala bi se narediti revizija postopkov. Višjo kazen dobite, če vozit 60 na uro skozi naselje
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0 0
Kimberley Echo
19. 06. 2026 14.52
A to je kazen? Tu se bo morala vplesti EU, čeprav so to notranje zadeve države. To kar se zadnje čase dogaja ni ne za na vile in ne grablje. Plačaš 3 jurje in gremo naprej. A se da na okencu, kjer je bil včasih varnostnik, plačati v naprej par jurjev, pa imaš pol mir? Poveš zadevo in nekdo za okencem reče toliko, plačaš in je vse v redu.
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+1
1 0
Ombolo
19. 06. 2026 15.01
Seveda lahko. Priznaš kar v naprej:) Položiš 3 jurčke in gremo odret delavce. Kot je sine napisal enemu od delavcev: "kaj se buniš, vsi smo v istem zosu..." A res?
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+1
1 0
strpno
19. 06. 2026 14.50
Pogojno? Saj se šalijo.
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+2
2 0
krpati
19. 06. 2026 14.26
Je Adi Smolar prav napisal pesem. Firme treba krast pa se ti nič ne zgodi. Nedotakljiv.si
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+9
9 0
Kumul
19. 06. 2026 14.22
Če je spodaj nalepka Marinblu že dolgo ne kupujem. Mimogrede je Rosana in ne Rozana.
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+7
7 0
Bananistanec
19. 06. 2026 14.20
Kaj to je kakšni kazni podobno, za tak prekršek ne bi smela videt sonca
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+14
14 0
dededetox
19. 06. 2026 14.15
In smešnih tri tisoć eur kazni je razlog, da je priznala krivdo!! sicer pa - če krivde ne bi priznala itak naše sodstvo ne bi bilo v stanju dokazati prevare!!!
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+9
11 2
klop12
19. 06. 2026 14.15
Dobr zgled. zelo dobr. Vsi lahko začnejo tako delat, kazni so .... za motivacijo. Risk-rewad ratio je v SLoveniji neverjetno v prid rewardu, riskiraš skor nič
Odgovori
+8
8 0
krpati
19. 06. 2026 14.02
Tudi delavci so delali pogojno....no upam da se karma povrne in kakšen od sodstva pristane v takem podjetju.
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+12
12 0
tech
19. 06. 2026 14.02
"Vodstvo je ob tem vpisovalo lažne podatke o delovnih urah" kako lahko dokaže, da jim je samo izplačala na napačen način, če ni uradno zabeleženih ur?
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+4
4 0
misekmali
19. 06. 2026 13.58
Pičlih 3000 evrov denarne kazni, a istočasno prejeli od države nekaj milionov nepovratnih denarnih stedstev. Balkanska država.
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+15
15 0
Arrya
19. 06. 2026 13.54
Med letoma 2019 in 2022, torej za 3 lete sužnjelastništva sta dobila 3 leta pogojne kazni. Bravo naši
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+18
18 0
Plešemo
19. 06. 2026 13.53
Tole je sramotno upam da jan̈ši rata počistit tole levo sodstvo
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-1
4 5
Hudi časi
19. 06. 2026 14.11
Sem pa slišal nekje, da je sodnica prijateljica Matoza. Kaj pa sedaj? Vi bi pa čistili leve sodnike.
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+6
6 0
jedupančpil
19. 06. 2026 13.52
zdej pa dol zapret pa lepo socialko cuzat
Odgovori
+5
5 0
tianot
19. 06. 2026 13.52
Ma za miljon v žepu in leto pogojne jaz vse priznam.Tudi da sem gledal sosedo na terasi med sončenjem😂
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+11
11 0
tech
19. 06. 2026 13.44
To je taka sramota. Dejansko so delavci dobili večjo kazen kot ta dva, ki sta jih izkoriščala. Pogojne kazni nujno ukinit ali jih imet samo za res osnovne prekrške.
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+16
16 0
Hudi časi
19. 06. 2026 13.36
A ponarejanje listin sedaj pomeni pogojno kazen? Samo priznati moraš in je OK.
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+13
13 0
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